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料理功夫／甜椒雞肉墨西哥餅

林水治

講破不值三分錢！第一次在餐廳吃到甜椒雞肉墨西哥餅（quesadilla with chicken and sweet peppers)，覺得還不錯，不過也不驚艷。在此分享做法，真的很簡單，只要幾樣材料就可以在家自己做了。

材料：

墨西哥餅2張、雞胸肉75g、起司兩大匙、甜椒1個、胡椒粉少許。

做法：

1.平底鍋中火加熱，先放1張餅，依序放起司、熟雞胸肉絲，並撒上胡椒粉和切絲甜椒，均勻分布。

2.加上起司後，蓋上第二張餅，接著用手壓著餅、翻面，等兩面微焦即可出鍋。


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墨西哥

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