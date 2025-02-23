星座／天蠍座預見驚喜 摩羯座脫離習慣

2025年星座每週運勢02/23-03/01

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業學業發展平順，有同事同學向你求助就別吝嗇你的雙手；投資 可獲得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的理性逐漸被慾望吞噬，你越想得到某件東西，就會越沒有理智，而且最後你還會發現那樣東西離你越來越遠。

幸運色彩：草地綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

幸運色彩：奶油白

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：森林綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。

幸運色彩：雲母白

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。

幸運色彩：香檳金

速配星座：金牛座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與正太們的喜愛，這是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：瑪瑙黑

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

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