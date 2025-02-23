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醫藥／新型輸尿管支架 不需更換 減少感染

沈能元
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新型輸尿管支架採用內視鏡無創手術，可縮短住院時間，如無需要不用更換或移出；示意圖。(圖／123RF)
新型輸尿管支架採用內視鏡無創手術，可縮短住院時間，如無需要不用更換或移出；示意圖。(圖／123RF)

台灣一名藍先生30歲，青少年時罹患約6公斤的骨肉瘤，經手術、化療，病情穩定，但腫瘤長期包圍右側輸尿管，引發腎水腫，須長期放置並反覆更換「雙J導管」，不僅容易感染，也造成生活不便。台北榮總引進新型輸尿管支架，利用內視鏡無創手術置放，如無需要不用更換或移出，三年多已治療近百位患者。

大腸癌、子宮頸癌手術治療後，或患有子宮內膜異位症等病人，往往造成輸尿管損傷、阻斷，引起腎水腫，需要長期放置雙J導管。台北榮總泌尿部主任黃志賢說，雙J導管是兩頭具有像J型的彎鉤狀導管，放置於腎臟和膀胱之間，但雙J導管會把輸尿管的開口撐開，當膀胱發炎時，也容易引起腎臟發炎而反覆感染。

黃志賢說，雙J導管容易引發感染、腎結石，感染時會出現發燒、惡心、嘔吐等症狀，病人非常不舒服，且每三個月必須更換一次，北榮引進新型輸尿管支架，解決病人不舒服問題。

台北榮總泌尿部主治醫師魏子鈞表示，如心臟血管狹窄阻塞，可經心導管做氣球擴張術置放支架，作為拓寬擴充；對於輸尿管的狹窄阻塞，需要長期置換雙J導管的病人，也能使用內視鏡，進行氣球擴張與支架置放。

魏子鈞說，新型輸尿管支架優點是支撐力較傳統支架久，降低肉芽、結石、贅生物形成，有別於雙J導管可以避免反覆感染，但缺點是新型支架較為光滑，須靠醫師經驗放置在適合位置，避免支架滑至腎臟，反而造成腎臟損傷。

罹患骨肉瘤的藍先生，十多年經歷多次手術，為治療腎水腫置放雙J導管後，出現反覆感染。

藍先生說，三年前經置放新型輸尿管支架至今都未出現感染，也不需反覆換管，但仍需長期追蹤，觀察有無出血、結石等問題。

魏子鈞說，新型輸尿管支架採用內視鏡無創手術，可縮短住院時間，適用子宮內膜異位症等良性病灶患者；或是要替換雙J導管的病人；或是骨肉瘤、子宮頸癌等癌症病人，病情穩定二至五年，均可置放新型輸尿管支架。

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