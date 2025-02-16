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星座／獅子座自信滿滿 水瓶座霧霾壟罩

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2025年星座每周運勢02/16-02/22

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算樂觀，愛情進展緩慢，可在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需仰仗良好人際關係；財運有驚無險，野心別過大。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

不能按照自己的計畫做事，令你有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行或聚會。一定要向同伴解釋清楚，爭取改期。

幸運色彩：古銅色

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職和跳槽等目標對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你還是有足夠的能量去實踐。若急於看到成果，才會變遙不可及。

幸運色彩：蘋果綠

幸速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

自信滿滿的一周，做什麼事情你都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力，便能夠處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

鋼筋水泥的建築群把你圍得無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計畫只能延期。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

充滿自信的標籤這一周都會牢牢地貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定好的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：松石綠

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周需要最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻身，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點也難不倒你。

幸運色彩：深海藍

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法很透徹，小心被事物的表象迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤決定。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

本周總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

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