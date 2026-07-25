白宮記協晚宴換場地重辦 戒備森嚴 出動機場級別金屬探測器

白宮記者協會晚宴4月舉辦時發生槍擊，24日在加強維安之下重新舉辦，川普總統（中）主持。右一是記者協會會長江惟嘉，左二是白宮發言人李維特。（路透）

川普總統24日出席白宮 記者協會(White House Correspondents' Association)晚宴，美國特勤局(U.S. Secret Service)加強維安戒備，持有入場券的所有賓客都必須接收機場級別的金屬探測器檢查才能進入，酒店周圍有大批警力部署並實施交通管制。

川普4月25日首次以總統身分出席白宮記協晚宴，卻因為會場外傳出槍響而臨時取消。晚宴改期並更換場地後選在前身是華府 川普酒店的華府華爾道夫酒店(Waldorf Astoria)舉行，賓客縮減至800人以下。

4月時有出席晚宴的第一夫人梅蘭妮亞、副總統范斯 以及國務卿魯比歐，這次均未出席。白宮官員說，三人缺席原因都是行程衝突。

國防部長赫塞斯、代理司法部長布蘭奇、國土安全部部長穆林、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、衛生部長小羅勃．甘迺迪、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾等政府高層官員出席晚宴。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)則和4月時一樣，陪著川普坐在台上貴賓席。她事前透露，川普今晚將發表一場「團結但毒辣」的演說。

白宮記協頒發新成立獎項表揚4月突發事件時的有功人員：特勤局警官岡薩雷斯(Victor Gonzales)、華府希爾頓酒店(Washington Hilton)員工。

白宮記協會長江惟嘉(Weijia Jiang)指出，岡薩雷斯奮不顧身阻止槍手進入會場，讓數千賓客能夠安全回家。希爾頓酒店廚房員工把還沒有上菜的2000份餐點打包，捐給華府地區遊民收容中心。

擔任壓軸表演的特別來賓則是讀心術大師(mentalist)奧茲·伯爾曼(Oz Pearlman)。

川普第一次參加白宮記協晚宴是在1993年，獲「浮華世界」(Vanity Fair)總編輯卡特(Graydon Carter)邀請以雜誌嘉賓身分出席。2011年，川普在華盛頓郵報高層魏茂斯(Lally Weymouth)邀請下再次出席。

白宮24日在華府華爾道夫酒店重新舉辦白宮記者協會晚宴，場內外戒備格外森嚴。（美聯社）