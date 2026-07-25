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白宮記協晚宴 艾普斯坦露骨賀卡報導獲獎 川普反應曝光

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統24日在華府華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會晚宴上，於心靈魔術師奧茲．珀爾...
川普總統24日在華府華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會晚宴上，於心靈魔術師奧茲．珀爾曼表演期間拋出一頂「川普2028」帽子。（路透）

川普總統4月25日晚間出席白宮記者協會晚宴，現場卻有槍手在宴會廳外開火，造成一名特勤局幹員受傷，晚宴也一度取消。不過，川普堅持另擇日期舉辦，晚宴因此改至7月24日重新舉行。川普發表演說，譴責導致晚宴延期的政治暴力，緊接著卻又攻擊並羞辱在場媒體。

▲ 影片來源：X平台＠Dan Diamond（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

紐約郵報報導，華爾街日報記者團隊因調查川普據稱曾送給「淫魔」富豪艾普斯坦的露骨生日賀卡而獲獎。川普否認賀卡出自他手，並已控告該報誹謗，因此頒獎時氣氛格外微妙。川普見狀笑著攤開雙手，嘴型似乎在說「我不知道」，隨後仍與每一名參與報導的記者握手。

根據現場影片與Axios報導，今年是川普擔任總統以來首度出席白宮記協晚宴，他也遵循長久以來的傳統，調侃媒體和自己領導的政府。他以笑話開場，打趣說：「今晚並不輕鬆，這麼多獎項。」接著又開玩笑問道：「這些獎項有我說話的份嗎？」

川普談及4月的槍擊事件時，對與會者說：「在美國，我們不向政治暴力屈服。」接著表示：「在這個國家，我們相信言論自由。我們不是用子彈，而是透過公開、激烈的辯論解決歧見。任何拿著槍的瘋狂失敗者，永遠都無法改變這一點。我們絕不能讓這種事發生。」

白宮記協晚宴在華府華爾道夫酒店舉行，這座建築過去曾是川普國際酒店。川普談到這點時說：「很高興回到一個我非常熟悉的地方，因為這是我蓋的。」他並表示：「我非常引以為傲，因為我蓋這棟建築所花的錢，比聯準會大樓少了29億美元。」

▲ 影片來源：X平台＠Fox News（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

他接著開玩笑說：「今晚每個人看起來都非常好看，我知道要找到一雙能搭配防彈背心的鞋並不容易。許多人寧願死，也不願看起來胖了約9公斤，你們知道的，對吧？他們也幫我套上一件，我說：『你確定嗎？我才不要穿這個。』」

不過，川普的演說也不乏尖銳攻擊，並再次宣洩過往的不滿。他提到白宮需要一座宴會廳，抱怨歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）和脫口秀主持人金摩（Jimmy Kimmel）等藝人，還警告賓客不要相信任何有關伊朗的「假新聞」。川普也點名攻擊多名知名記者，尤其針對CNN的柯林斯（Kaitlan Collins）和塔珀（Jake Tapper），要求柯林斯多笑一點，並稱塔珀為「假塔珀」。

川普還拿改期舉行的白宮記協晚宴和自己的總統任期開玩笑說：「就像我的總統任期一樣，第二次總是更好，總是更好。第三次還會更好。我只是開玩笑。」

接著，他戴上一頂紅色的「川普2028」帽子，說道：「我很高興地宣布，我打算競選美國總統第四個任期。我會這麼做。我已經贏了三次，現在我要再贏一次。」現場則傳出輕笑與零星掌聲。

川普這場演說持續略超過一小時，起初語氣較為友善，但很快又回到外界熟悉的對抗態度。他說：「儘管你們給我製造了這麼多麻煩，讓我如此心痛，但我希望你們所有人都知道，我比這個房間裡的任何人都更相信新聞自由。」

精華 FAQ

  • 因為晚宴原本因槍擊事件延後，川普又在現場一邊談政治暴力與新聞自由，一邊攻擊媒體與記者，形成強烈反差，尤其頒獎環節還碰上他涉入艾普斯坦賀卡爭議。

  • 當華爾街日報記者團隊上台領獎時，川普笑著攤開雙手，嘴型似乎說「我不知道」，之後仍與每一名參與報導的記者握手，現場氣氛顯得相當微妙。

  • 他先譴責政治暴力，強調美國不會向槍擊屈服，也會用言論自由處理歧見；但隨後又批評媒體、點名攻擊記者與名人，最後甚至拿自己第三、第四個任期開玩笑。

艾普斯坦 白宮 川普

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