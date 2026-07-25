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國際生受影響？簽證新規9/15上路 各校籲規畫學習時程

記者顏伶如／綜合報導
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聯邦公布的留學生新規，對國際學生影響很大，圖為哈佛大學校園。（路透）
聯邦公布的留學生新規，對國際學生影響很大，圖為哈佛大學校園。（路透）

據非營利組織國際教育協會(Institute of International Education)統計，目前大約有360多萬國際學生在美國個高等學府攻讀學位，其中10%來自印度，總數達36.3萬人，其次是來自中國的26.6萬人。因此當川普政府公布F-1學生簽證、J-1交流簽證新規之後，影響範圍廣大。

美國各大學呼籲國際學生與交換學者最好在9月15日國土安全部終止「無停留期限」(duration of status，又譯「身分有效期間」)之前返美。新規意味留學美國要更仔細規畫學業時程，尤其是攻讀課程時間超過四年，或打算畢業之後留在美國工作。

有哪些改變？

D/S制度在學生完成學業後提供60天寬限期，然後才需離境或變更移民身分。從9月15日起入境美國的國際學生，將改為給予固定停留期限，大多數F-1學生停留期間上限四年，畢業後有30天寬限期。

四年以上課程怎辦？

許多博士學科、研究學位、雙學位及碩博連讀通常需要四年以上才能完成，根據新規國際學生將無法自動留在美國直到畢業，必須在獲准停留期限屆滿之前向美國公民暨移民局(USCIS)申請延期，或者離境後重新申請入境。申請延期必須繳交更新後的I-20 表格、說明為何需要更多時間完成學業，提供證明顯示有足夠財務能力在延長期間可以自給自足。

逾期居留將會如何？

沒有在獲准停留期間屆滿之前申請延期的學生，將開始計算「非法居留」(unlawful presence)時間。「非法居留」累計超過180天將面臨三年之內禁止再次入境，累計超過一年可能面臨十年內禁止再次入境，還將影響未來簽證申請、移民身分變更與其他移民權益。

實習許可計畫有何影響？

新規生效後才入境的國際學生，如果獲准入境期限在OPT結束之前屆滿，除了需要取得工作許可，還要申請延長停留期間。

可否更換主修？

大學部的F-1國際學生入學第一年內不允許更換主修、課程或教育層級，除非「學生和交流訪問者計畫」(SEVP)因為天災或學校倒閉等特殊情況下給予豁免。研究所學生規定更為嚴格，就讀期間原則上完全不允許更換課程、主修或教育層級。轉學到另一所學術機構僅於特殊情況下才能獲准。

畢業可否續讀另個學位？

國際學生完成學業之後，原則上不能報名相同教育層級或較低教育層級的另一個學位。

聯邦公布的留學生新規，對國際學生影響很大，圖為喬治城大學校園。（美聯社）
聯邦公布的留學生新規，對國際學生影響很大，圖為喬治城大學校園。（美聯社）

精華 FAQ

  • 從9/15起，入境美國的F-1與部分J-1持有人不再適用無停留期限，改採固定停留期限；多數F-1學生上限為4年，畢業後寬限期也縮短為30天。

  • 必須在原核准停留期限屆滿前向USCIS申請延期，或先離境後重新申請入境。申請時要提交更新I-20、說明延長原因，並證明有足夠財務能力。

  • 逾期未延長就會開始累積非法居留，超過180天可能3年不得入境，超過1年則可能10年不得入境，還會影響未來簽證、身分轉換與其他移民權益。

學生簽證 印度 國土安全部

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