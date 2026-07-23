收遣返令仍滯留 美重罰迫自行離境 逾10萬人日罰998元

執法人員在維州杜勒斯機場內巡邏，逾十萬收到遣返令但仍留美的非法移民，國安部以累積罰款來讓他們選擇自行遣返。(美聯社)

川普總統啟動大規模遣返 行動後，迄今有逾10萬人收到國土安全部信函告知，在移民法官裁定他們沒有合法居留權後，他們每在美國停留一天，就需繳納998元罰款。這筆民事罰款最高可達180萬元，川普政府威脅以討債、打擊信用等做法，讓面臨罰款的非法移民 選擇自行遣返。

紐約時報報導，國土安全部表示，自2025年1月20日至今年7月中旬，移民暨海關執法局(ICE )已對10萬3000多名被驅逐後仍留在美國的非公民處以罰款；罰款總額超過840億元。截至7月16日已收取逾120萬元罰款。

1996年的移民法，允許對未遵守「遣返」命令者罰款；但歷任總統均未實施此類處罰。川普去年一上台就下令：「採取一切適當行動，以確保對非法居留者評估並追繳所有罰款和懲罰」。移民律師指出，隨著政府加大經濟施壓，針對非法移民的罰款速度正在加快中；若以五年法定時限計算，罰款最高可達每人180萬元。

墨西哥移民瓦斯奎茲(Vivi Vasquez)在美國住了17年，正在申請人道主義簽證。她4月收到國安部來信指她「故意」不離美，文件顯示她欠政府182萬352元；信中附上傳單說明使用海關與邊境保護局(CBP)應用程式「自行遣返」，可免除所有罰款。這封信只給她15天時間提出異議。

瓦斯奎茲的律師為她上訴，等待裁決期間收到政府第二封語氣更強硬的信，稱若不立即付款，政府將找私人討債機構並啟動聯邦催收訴訟，還會向信用機構舉報，「可能會對她的信用評級產生不利影響」；她未來的移民程序會將這筆債務納入考量。

代表瓦斯奎茲的新澤西州移民律師萊沙克(John Leschak)成功協助她取消罰款。他說：「幾個月前我們開始注意到這種情況，而且似已成普遍趨勢。」多位律師表示，像瓦斯奎茲這樣勝訴的情況並不常見；許多上訴案後來都被駁回。

協助移民進行遺產規畫的律師表示，名下有房有車和企業的移民，可能會面臨所有財產被政府沒收的風險。為保護畢生積蓄，一些移民已將其名字從房產證移除，或將為數不多的資產轉至信託管理。