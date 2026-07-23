加公民持有突尼西亞護照 美拘12小時拒入境 還沒收手機

外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。(路透檔案照)

旅遊資訊網站TheTravel報導，一名出生於突尼西亞、現為加拿大 公民的遊客，日前帶著孩子要到美國旅遊，卻因為被美國海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)發現同時持有突尼西亞護照，拘留12小時之後遭到拒絕入境，被沒收的手機三周之後仍無法取回。從今年1月21日起，突尼西亞被國務院 列為無限期停止處理與核發移民簽證的的國家之一。

報導指出，擁有突尼西亞與加拿大雙重國籍的遊客，原本跨越美加邊境的旅行出現意外轉折。這名遊客透過友人在社群網站Reddit訴說事發經過，不過貼文現已刪除。

身為加拿大公民的這名突尼西亞裔遊客，入境美國時被CBP官員拘留12小時。拘留期間被CBP官員拍照、按指紋，搜查手機。其中一支手機被沒收之後，事發三周仍未歸還，當事人打電話給CBP查詢但無下文。

發文寫道，這名雙重國籍遊客入境被攔下時，CBP官員原本表示只要15分鐘檢查便能放行，結果過程當中一直有上級單位介入。遊客被要求填寫多份表格，包括I-831表格、I-275表格、I-160A表格、DHS 6051D表格、針對兒童的I-770表格，以及外國恐怖組織通知(Foreign Terrorist Organization Notification)表格。要求填寫外國恐怖組織通知表格的原因，是出生地在突尼西亞。

報導指出，這名雙重國籍遊客遭到拒絕入境的原因，可能與頻繁入境美國有關，這名遊客一個月之前曾到美國，三個月之內兩度入境美國，可能被海關視為警訊。

美國入境豁免服務公司(U.S. Entry Waiver Services)資深美國移民法情報分析師史考特(Ken Scott)受訪時說，這起案例仍有許多未知之處，遭到拒絕入境恐怕不只是因為出生於突尼西亞而已。

他說，CBP官員會考量整體狀況，包括旅遊史、當事人陳述、出示文件、電子證據、以及從政府資料庫獲得的所有資料，「單憑國籍通常不足以解釋拒絕入境的原因」。

雙重國籍遊客想從美加邊境入境美國而碰壁的，曾有前例。

今年6月，CBP對一名伊朗裔加拿大公民採集指紋之後拒絕入境，另一名伊朗裔加拿大公民則因為可能在伊朗服過兵役而面臨海關詢問。