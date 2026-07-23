川普想推FIFA主席接聯合國秘書長 若成真…薪水少14倍

川普總統(右)與國際足總主席英凡提諾19日在世界盃足球賽頒發球員獎牌及冠軍獎盃，現傳出川普有意推舉英凡提諾出任新一任聯合國秘書長。(美聯社)

國際足壇與政壇恐迎來人事大地震，紐約郵報21日報導，川普 總統有意推舉國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)出任新一任聯合國 秘書長。英凡提諾先前已表態爭取FIFA主席連任，且幾乎取得所有成員協會支持，但因與川普關係密切引發反彈。

一名接近川普的消息人士表示，川普認為英凡提諾受到世界各國尊重，擁有凝聚各方的特殊能力。川普也認為，就目前候選人陣容來看，英凡提諾大有機會；一名內部人士形容，現有的七名聯合國秘書長候選人都「很差勁」。聯合國預計今年選出新任秘書長，接替將於12月底卸任的葡萄牙籍秘書長古特瑞斯(António Guterres)。

聯合國秘書長候選人必須先獲得15個聯合國安理會成員國推薦，其中美國、中國、俄羅斯 、英國及法國五個常任理事國均握有否決權，之後再交由聯合國大會確認。

依照非正式的區域輪替慣例，外界原先預期下一任秘書長將由拉丁美洲或加勒比海地區人士出任。不過，多名消息人士表示，這項不成文慣例未必能阻礙英凡提諾；他除了可能獲得川普支持，也可能取得其他國家提名。

現有候選人包括智利社會主義派前總統巴舍萊(Michelle Bachelet)，但她可能遭到美國反對；現任國際原子能總署署長、阿根廷籍的葛羅西(Rafael Grossi)，英國可能因福克蘭群島與阿根廷的主權問題對他有所疑慮。

現年56歲、瑞士籍的英凡提諾是否有意轉戰聯合國，目前仍不清楚，川普是否曾與他討論此事也不得而知。

不過，英凡提諾先前已宣布角逐FIFA主席連任，選舉預計於2027年3月舉行。

另一方面，川普長期不滿聯合國未能積極調解全球重大衝突。他去年重返白宮後，大幅削減美國對聯合國的捐助，並退出世界衛生組織、聯合國教科文組織及聯合國人權理事會等機構。

報導指，英凡提諾若成功出任秘書長，可能有助改善川普政府與聯合國的關係。

不過，英凡提諾若留任FIFA的薪資遠高於轉任聯合國秘書長。他目前在FIFA的年薪約600萬美元，聯合國秘書長年薪則約41萬8000美元，兩者相差為14.4倍。

英凡提諾雖已獲得211個FIFA成員協會中幾乎所有協會支持連任，但他與川普的密切關係正引發反彈。

川普在今年世足賽期間，曾致電英凡提諾要求重審美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)的紅牌禁賽處分，巴洛根 並獲得出賽，引發對手比利時乃至足壇不滿。