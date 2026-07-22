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留學生能待到何時？「不能再靠I-20 」大學急發指引

記者劉梓祁／紐約報導
留學生示意圖。(美聯社)
留學生示意圖。(美聯社)

國土安全部(DHS)7月17日公布新規，自9月15日起，將終止F-1國際學生與J-1交換訪客長期使用的「合法身分有效期間，另譯依身分停留」(Duration of Status, D/S)制度，改由入境紀錄I-94列出明確的停留截止日期；新規公布後，紐約多所大學陸續向國際學生發出通知、解答常見問題(FAQ)並安排說明會，學生對返美時間、學業延期、轉學及畢業後工作的焦慮迅速升高。

過去的D/S 制度，只要學業未結束、I-20有效，且維持全職學生狀態，就可合法待在美國。新規則中止此制度，留學生入境時將不再獲得D/S，而是會被給予一個具體的合法停留到期日。

依照新規，F-1及J-1持有者入境美國時，停留期限原則上為 I-20或DS-2019所列的項目結束日期，或最長四年，兩者取其短，另加30天離境準備期；需要更長時間完成學位、轉換教育階段或參加部分實習、就業訓練者，須向美國公民移民服務局(USCIS)遞交I-539表格申請延長停留，或攜帶更新後的文件離境再入境。

截至21日，紐約大學(NYU)、哥倫比亞大學(Columbia University)等，均已在國際學生辦公室網站發布不同程度的通知或問答。各校反應不一，有的已提出具體返美與延期期限，有的仍在研究規則並準備專門問答。

NYU全球服務辦公室在寄予學生的電郵中強調，目前人在美國、I-94仍標示D/S的學生，不會因9月15日到來而立即失去合法身分，仍可繼續學業；然而，已確定無法在現有I-20或DS-2019期限內完成課程者，應盡快向校方申請延長。NYU建議最晚在8月15日前提出，以爭取在新制生效前完成處理。校方並安排7月31日舉行網上說明會。

哥大國際學生與學者辦公室則建議學生在9月8日開學前返回紐約，並安排7月22日與移民律師舉行說明會。哥大表示，所有由該校擔保F-1及J-1身分的人士都將直接收到電郵通知。

紐約市立大學研究生中心20日連續發布通知和FAQ，指出博士課程往往超過四年，部分博士生可能需要不止一次申請延期。CUNY也提醒，延期遭拒可能導致非法停留時間開始累積；醫學住院醫師、J-1博士後及計畫轉學的研究生同樣屬於受影響較大的群體。

康乃爾大學在公告中形容這項改變令國際學生社群感到不安，並提醒規則屬於仍待國會審查的「重大規則」，9月15日是預定生效日，審查或訴訟仍可能改變日期或結果。

根據新規，研究生原則上不得在課程期間任意更改「教育目標」；轉往另一所學校可能須獲得特殊例外情形的許可；大學本科生在第一學年內轉校或換專業也會受到限制，學生完成一個學位後，原則上不能再以F-1身分攻讀同級或較低級別的另一學位。

OPT及STEM OPT申請同樣增加不確定性。

NYU全球服務辦公室向國際學生發出通知，說明F-1及J-1身分將改為固定停留期限...
NYU全球服務辦公室向國際學生發出通知，說明F-1及J-1身分將改為固定停留期限。(記者劉梓祁／取得)

紐約市立大學研究生中心7月20日發布通知，提醒國際學生注意D/S制度終止、I-9...
紐約市立大學研究生中心7月20日發布通知，提醒國際學生注意D/S制度終止、I-94固定截止日期及相關過渡安排。(校方網站截圖)

哥倫比亞大學國際學生與學者辦公室設立專頁及FAQ，說明固定期限入境新規及其影響。...
哥倫比亞大學國際學生與學者辦公室設立專頁及FAQ，說明固定期限入境新規及其影響。(校方網站截圖)

康乃爾大學國際服務辦公室發布指引，說明D/S制度終止及延期、換專業和教育層級限制...
康乃爾大學國際服務辦公室發布指引，說明D/S制度終止及延期、換專業和教育層級限制，並提醒新規仍可能受國會審查影響。(校方網站截圖)

精華 FAQ

  • 最大的改變是取消原本只要維持學籍即可停留的D/S制度，改成入境時就給明確到期日。學生未來若要延長就讀或實習時間，須另向USCIS申請或更新文件再入境。

  • NYU、哥大與CUNY等校已陸續發出電郵、FAQ與說明會通知。部分學校建議學生提早返美或盡快申請延期，並提醒博士生、住院醫師與轉學者將受影響較大。

  • 新規可能讓延畢、轉學、換學位與OPT、STEM OPT申請都更不確定。若延期被拒，停留時間可能開始累積為非法居留，學生因此面臨返美時間與學業規劃壓力。

國土安全部 美國公民 移民

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