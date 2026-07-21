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川普承認新空軍一號防禦不足將停飛改裝 坐實紐時爆料

編譯盧思綸／綜合報導
川普總統19日搭卡達捐贈的波音客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯...
川普總統19日搭卡達捐贈的波音客機，即新空軍一號，從新澤西州返回馬里蘭州安德魯聯合基地。(美聯社)

紐約時報報導，川普總統19日鬆口承認，卡達捐贈作為新空軍一號的波音客機，安全防禦能力不如原本專為總統出行打造的舊空軍一號，近期將暫停服役並送去全面升級至最高規格，暗示可能增設防禦能力。

先前紐時踢爆這架贈機並未配備先進的反飛彈防禦能力，引發司法部追查洩密官員並傳喚相關紐時記者。

川普是機返回華府後受訪，他並未透露這架專機如何「全面升級」的細節。

川普總統19日在世界盃決賽結束後，從紐澤西州搭乘這架波音747-800客機返回華府，隨行記者問及這架飛機並未配備反飛彈防禦系統，為何仍選擇搭乘。

川普回應，這架飛機有很多功能，「但就我了解，大概一個月左右，這架飛機要送去全面升級，達到最高規格」。

川普於7月1日首度搭乘這架經改裝的波音(Boeing)飛機，不過，他7月10日在安卡拉參加完北大西洋公約組織(NATO)會議後，卻是搭乘舊款專機返程，引發各界質疑。

現年80歲的川普先前曾淡化新專機存有問題的說法。他最初表示，他在土耳其高峰會結束後，先行將這架專機調派至英國一處空軍基地，是為了讓官兵有機會參觀。

川普先前曾抱怨，自1990年起作為美國總統專機的兩架老舊飛機狀態不佳，隨後卡達王室於去年捐贈這架豪華飛機。

然而，批評人士指出，由卡達這類外國勢力捐贈價值數億美元的專機，涉及諸多道德、憲法與安全層面的疑慮。

川普的說法似乎承認，卡達贈機的安全措施不及從設計之初就以空軍一號為用途打造的舊總統專機。目前尚不清楚川普所指的升級項目，也無法確認約一個月完成改裝是否切合實際。

這架卡達贈送、機齡約14年的客機，先前經過耗資不菲但相對倉促的改裝，才獲准作為總統座機。川普近兩周前曾搭乘它前往土耳其出席北約峰會，但返程改搭舊空軍一號。

精華 FAQ

  • 川普坦承，這架由卡達捐贈、作為新空軍一號使用的波音客機，安全防禦能力不如原本專為總統打造的舊空軍一號，近期將送去全面升級。

  • 紐約時報先前報導指出，這架贈機並未配備先進的反飛彈防禦能力，消息曝光後引發司法部追查洩密官員，並傳喚相關記者，引起高度關注。

  • 川普在7月1日首次搭乘改裝後的波音飛機，7月10日參加完NATO會議後卻改搭舊空軍一號返程，外界因此質疑新專機是否存在安全或改裝問題。

川普 波音 華府

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