查洩空軍一號「機」密 司法部索紐時記者及親屬通聯紀錄

紐約時報披露新空軍一號有安全漏洞後，白宮追查洩密。(路透)

紐約時報7月8日及9日報導川普總統出席土耳其 北約峰會後，因為安全隱患未乘坐卡達所贈空軍一號專機後，該報記者即收到聯邦大陪審團傳票 要求說明消息來源，事態現正進一步擴大，川普政府發出額外傳票，索取記者及他們親屬的電話記錄，涉及時間範圍更廣。

美聯社報導，紐約時報的代表律師 18 日向法庭提交的一份動議函(Letter motion) 直斥川普政府的做法，指出司法部 額外發出的兩張傳票更波及記者親屬，而且時間範圍遠超過相關報導的時間，要求獲取從2026年1月1日開始的電話記錄。

動議函指出，「這個時間範圍強烈表明，司法部此次調查並非著眼於7月8日及9日報導所引發的任何擔憂，而是利用機會進行更廣泛蒐集記者消息來源的信息」。

紐時的律師指出，司法部 7月10 日向該報3名記者發出大陪審團傳票，要求提供有關消息來源身分的證詞，同一天發出有關電話記錄傳票，到了第二天11日)及在16日又先後發出傳票，索取記者親屬的電話記錄，包括要求一名記者的母親及兩名記者的配偶的電話記錄。

動議函指出，「針對記者保密新聞來源的額外傳票令人深感擔憂，再次暴露了令人震驚的行為模式」。

紐約時報已就大陪審團7月10 的傳票提出異議，法官定於23日聽取雙方辯論。

該報指這些額外傳票，讓人質疑曼哈頓聯邦檢察官克萊頓(Jay Clayton) 發出大陪審團傳票的理據準確性。

但司法部則為大陪審團傳票作出辯護，指「記者並非目標，洩漏機密資訊的人才是」，又指發出電話記錄傳票，「完全符合聯邦法律及內部政策」。

川普去年重返白宮後，在多個層面與反對他的傳媒發生衝突，所用手段包括訴訟、行政行動及公開威脅等。