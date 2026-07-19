我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發官司

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

川普現身世界盃頒獎典禮 噓聲四起 仍喊美國還要再辦

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）與國際足總主席英凡提諾將世界盃冠軍獎盃頒給西班牙隊。兩人稍早進...
美國總統川普（左）與國際足總主席英凡提諾將世界盃冠軍獎盃頒給西班牙隊。兩人稍早進場時，看台傳出陣陣噓聲。(歐新社)

路透報導，美國總統川普與國際足總主席英凡提諾周日走進紐約新澤西體育場，參加世界盃頒獎典禮時，看台上傳出陣陣噓聲。

川普隨後將世界盃冠軍獎盃頒給以1比0擊敗衛冕冠軍阿根廷的西班牙隊，並站在球員身旁，一同接受漫天灑落的金色紙花。

對白宮來說，這場決賽是歷經一年多籌備的成果。美國與加拿大、墨西哥聯手舉辦史上規模最大的世界盃，既要克服後勤難題，也得處理川普嚴格移民政策造成的入境限制與爭議。

儘管人權團體提出警告、票價爭議不斷，開賽前地方政府甚至因交通成本與國際足總發生爭執，賽事大致平順落幕。

川普曾揚言將比賽移出不配合聯邦移民執法的城市，但外界擔憂的執法行動並未發生。社群媒體反而湧現各國球迷體驗美國文化與飲食的分享。

決賽還沒開踢，川普便向英凡提諾提議，希望美國再次主辦世界盃。他開玩笑說，國際足總下次應安排兩個國家，先宣布由美國主辦，之後再宣布另一個國家，以減少其他國家的憤怒與震驚。

川普還笑稱，美國下次再辦世界盃時，「會把墨西哥和加拿大排除在外」。

儘管如此，墨西哥總統薛恩鮑姆與加拿大總理卡尼仍應川普邀請出席決賽。

世界盃落幕後，美國接下來還將在洛杉磯舉辦2028年夏季奧運，並在鹽湖城舉辦2034年冬季奧運。外界也普遍預期，美國將取得2031年女子世界盃主辦權。

精華 FAQ

  • 川普與國際足總主席英凡提諾進場時，看台上立刻傳出陣陣噓聲，顯示部分球迷對他出席典禮並不買單，但活動仍照常進行。

  • 決賽由西班牙隊以1比0擊敗衛冕冠軍阿根廷，成功捧起世界盃冠軍獎盃；川普也在頒獎時站在球員旁，共同接受金色紙花灑落。

  • 川普在決賽前向英凡提諾提議，希望美國再次主辦世界盃，還半開玩笑說下次可先宣布由美國主辦，再宣布另一國，以降低外界不滿。

世界盃 川普 墨西哥

上一則

與黎巴嫩總統會談 魯比歐肯定致力和平

延伸閱讀

世界盃決賽將登場 川普親臨頒獎成場邊焦點

世界盃決賽將登場 川普親臨頒獎成場邊焦點
川普辦世界盃上癮了 喊2038美中合辦

川普辦世界盃上癮了 喊2038美中合辦
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚
川普干預FIFA 霍啟剛：美國政客讓世界盃失去尊嚴

川普干預FIFA 霍啟剛：美國政客讓世界盃失去尊嚴

熱門新聞

57歲越南裔澳洲公民阮富(Phu Nguyen)，因簽證過期長時間非法滯留，遭ICE逮捕。(取自洛杉磯移民暨海關執法局X.com帳號)

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

2026-07-17 20:17
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招