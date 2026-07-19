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世界盃決賽將登場 川普親臨頒獎成場邊焦點

中央社／新澤西州貝德敏斯特18日即時報導
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美國總統川普將首度親臨世界盃賽場，並預計與國際足球總會主席英凡提諾共同頒發冠軍獎...
美國總統川普將首度親臨世界盃賽場，並預計與國際足球總會主席英凡提諾共同頒發冠軍獎盃，成為場邊另一焦點。（路透）

世界盃足球賽決賽19日將在美國新澤西州登場，由「藍白軍團」阿根廷迎戰「無敵艦隊」西班牙。美國總統川普（Donald Trump）將首度親臨世界盃賽場，並預計與國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）共同頒發冠軍獎盃，成為場邊另一焦點。

中央社法新社報導，這將是川普首次現場觀看世界盃賽事，但他之前已經為本屆賽事製造了一起爭議的插曲。

不到兩周前，川普罕見致電英凡提諾，要求國際足總（FIFA）撤銷美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌，好讓他能參加與比利時的16強賽。

儘管他的舉動引發外界對於賽事公平性與政治干預的爭議，川普仍大讚2026年世界盃是「史上最佳」。

決賽除了是足球盛事，也將成為近期美國與多個盟邦領袖難得同場的外交場合。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）與西國王室成員屆時都將出席，儘管川普近期才因伊朗戰爭及北大西洋公約組織（NATO）軍費分擔問題公開批評西班牙政府。

此外，本屆世界盃的共同主辦國墨西哥與加拿大，雖然近期與華府關係極度緊繃，兩國領袖也仍將現身觀戰。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將在面臨關稅威脅的情況下出席。由於加拿大野火肆虐，煙霧飄過美國東北部，不僅引發外界對世界盃決賽空氣品質的擔憂，川普更藉此威脅要對加拿大加徵關稅。

同時，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）與華府的關係，也因川普大規模打擊移民、甚至揚言以軍事手段對付墨國毒梟而持續僵持。

上一次美、加、墨三國領袖齊聚一堂，已是去年12月在華府舉行的世界盃分組抽籤儀式。

儘管與鄰國關係緊張，川普在昨天的活動中仍大開外交玩笑。他宣稱希望美國未來能與中國共同主辦下一屆世界盃，儘管他前一天才剛指控北京干預美國2020年大選。

川普當時調侃道：「不過，這一次我們就不邀墨西哥和加拿大參與了。」

外界也關注川普是否再度成為場上焦點。去年他在同一座球場出席國際足總俱樂部世界盃（Club World Cup）頒獎典禮時，頒獎後仍留在台上與冠軍隊伍切爾西一同慶祝，令球員一度不知所措，引發熱議。

精華 FAQ

  • 川普將首度親臨世界盃賽場，並預計與國際足球總會主席英凡提諾共同頒發冠軍獎盃，因此除了觀賽之外，也會成為頒獎與場邊關注焦點。

  • 他曾罕見致電英凡提諾，要求FIFA撤銷美國前鋒巴洛根的紅牌，好讓球員能參加16強賽。此舉被外界批評可能涉及政治干預與影響賽事公平。

  • 因為西班牙總理、王室成員，以及加拿大、墨西哥領袖都將出席，讓美、加、墨與西班牙高層難得同場。即使彼此近期關係緊繃，仍因賽事聚首。

世界盃 川普 阿根廷

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