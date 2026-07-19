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早幾毫秒看川普發文 月費喊10萬

編譯周辰陽／綜合報導
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川普要推出高價訂閱社媒貼文，圖為空軍一號專機擺放紙本的川普社媒貼文。(路透)
川普要推出高價訂閱社媒貼文，圖為空軍一號專機擺放紙本的川普社媒貼文。(路透)

美國總統川普社群媒體貼文經常牽動股市、匯市及油市等金融市場。川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團（TMTG）16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。知情人士透露，川普媒體曾討論向華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬元的「Truth API」訂閱費。

路透報導，「Truth API」是一項付費授權資料串流服務，讓銀行和交易公司能以最快速度取得真實社群10個最具影響力帳號的貼文，號稱付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒率先取得發文內容，但推出時未公布定價。知情人士並表示，川普媒體除曾討論將月費最高訂為10萬元，近幾周也提出優惠方案，若客戶簽訂3年合約，月費可降至6萬元。

這項服務是川普媒體跨足資料授權業務的第一步，可望開闢新營收來源，卻隨即招致民主黨人批評。參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示，這項服務將讓川普家族受益，並「讓華爾街交易員發財」。白宮被問及魏登言論時，轉由川普媒體回應，後者未立即答覆置評要求。

金融時報16日稍早已報導川普媒體討論每月最高10萬元訂閱費；消息人士表示，對高頻交易公司而言，取得「Truth API」服務至關重要，因為僅數毫秒的速度優勢，就可能在大額交易中帶來數十萬元獲利。

不過，批評人士質疑，川普及他的家人是否試圖從川普政府宣布的政策中獲利，以增加自身財富。無黨派監督組織「公民責任與道德組織」主席薛曼（Donald Sherman）表示，付費客戶可更快取得川普貼文，川普本人則能從收費中受益，因此這項服務「普遍被視為不道德」，但依現有公開資訊，仍難判定是否違法。

精華 FAQ

  • 這項服務主要賣給銀行、交易公司與高頻交易客戶，讓他們能更快取得真實社群上最具影響力帳號的貼文。官方說法是，付費者可在貼文公開前幾毫秒先看到內容。

  • 知情人士指出，川普媒體曾討論對華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬元訂閱費；若客戶簽3年合約，月費則可能降至6萬元，以吸引長約用戶。

  • 批評者認為，川普家族可從收費服務中受益，而付費客戶又能靠更快掌握川普貼文獲利，形成利益輸送疑慮。雖然目前難直接判定違法，但已被視為有明顯道德爭議。

華爾街 社群媒體 川普

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