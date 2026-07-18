美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

國際足球總會在紐約川普大樓舉行招待會，川普站在世足賽冠軍獎盃旁，聆聽FIFA主席英凡提諾致詞。(美聯社)

2026世足賽決賽將於19日由西班牙對陣阿根廷，國際足球總會（FIFA）17日在紐約川普 大樓舉行招待會。川普總統對本屆賽事非常滿意，希望美國再次取得主辦權，但這一次不要讓加拿大 和墨西哥來搶鎂光燈。

POLITICO報導，川普敦促FIFA再次把這項全球最重要的體育賽事交給美國主辦。他在招待會上說：「你們應該再次選擇美國。這一次，我們會把加拿大和墨西哥排除在外。」他接著表示，FIFA下一屆應該「選擇其他國家，這將消除每個人的一些憤怒、仇恨和怨氣。」

川普還透露，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）曾建議，下次由美國和中國共同主辦世足賽。CNN報導，川普並未提及前一天對中國介入美國總統大選的指控，反而打趣說：「我們由中國和美國來辦。這樣兩場比賽之間的飛行時間很短，球員會很喜歡。」

2030年世足賽將由6國聯合主辦，包括西班牙、葡萄牙和摩洛哥；為紀念賽事創辦百年，部分開幕階段賽事將在阿根廷、巴拉圭和烏拉圭舉行。2034年主辦權則交給沙烏地阿拉伯，下一屆可供申辦的是2038年，申辦程序將提前數年展開。近期主辦過世足賽的地區不得參與申辦，但北美洲和大洋洲國家屆時都有資格角逐。即使川普顯然正試圖遊說FIFA，2038年主辦權的競爭仍可能非常激烈。

川普也毫不避諱介入世足賽事件。他在致詞時承認，美國擊敗波士尼亞與赫塞哥維納一役中，前鋒巴洛根（Folarin Balogun）領到紅牌，原本將自動禁賽一場，他因此致電英凡提諾要求重新審查。FIFA後來暫緩執行禁賽處分，讓巴洛根得以出戰比利時。

川普在招待會上稱讚站在身旁的英凡提諾介入此事，對他說：「你又做出一項很棒的決定。你永遠不會因此獲得肯定。」