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「早幾毫秒看川普發文」訂閱月費最高10萬元 簽3年享6折優惠

編譯周辰陽／即時報導
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川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團16日宣布推出資料服務「Truth API...
川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。(美聯社)

川普總統的社群媒體貼文經常牽動股市、匯市及油市等金融市場。川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團（TMTG）16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。知情人士透露，川普媒體曾討論向華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬美元的「Truth API」訂閱費。

路透報導，「Truth API」是一項付費授權資料串流服務，讓銀行和交易公司能以最快速度取得真實社群10個最具影響力帳號的貼文，號稱付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒率先取得發文內容，但推出時未公布定價。知情人士並表示，川普媒體除曾討論將月費最高訂為10萬美元，近幾周也提出優惠方案，若客戶簽訂3年合約，月費可降至6萬美元。

這項服務是川普媒體跨足資料授權業務的第一步，可望開闢新營收來源，卻隨即招致民主黨人批評。參議院財政委員會民主黨籍副主席魏登（Ron Wyden）表示，這項服務將讓川普家族受益，並「讓華爾街交易員發財」。白宮被問及魏登言論時，轉由川普媒體回應，後者未立即答覆置評要求。

金融時報16日稍早已報導川普媒體討論每月最高10萬美元訂閱費；消息人士表示，對高頻交易公司而言，取得「Truth API」服務至關重要，因為僅數毫秒的速度優勢，就可能在大額交易中帶來數十萬美元獲利。

不過，批評人士質疑，川普及他的家人是否試圖從川普政府宣布的政策中獲利，以增加自身財富。無黨派監督組織「公民責任與道德組織」主席薛曼（Donald Sherman）表示，付費客戶可更快取得川普貼文，川普本人則能從收費中受益，因此這項服務「普遍被視為不道德」，但依現有公開資訊，仍難判定是否違法。

精華 FAQ

  • 這是一項付費授權資料串流服務，主要提供銀行和交易公司使用，讓他們比一般用戶更快取得真實社群上最具影響力帳號的貼文內容。

  • 知情人士透露，川普媒體曾討論將月費最高訂為10萬美元；近幾周又提出優惠，若客戶簽3年合約，月費可降至6萬美元。

  • 批評者認為，付費客戶可更早看到川普貼文並從交易中獲利，而川普家族也可能從收費受益，因此被視為不道德，甚至可能涉及從政策或影響力中獲利的疑慮。

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