我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普控介入2020大選 中國大使館：從未也不會干預

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

庇護城聯邦經費遭扣 警方沒錢買防彈衣、強暴驗傷包

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俗稱「強暴驗傷包」的性侵證物採集組。（美聯社檔案照）
俗稱「強暴驗傷包」的性侵證物採集組。（美聯社檔案照）

今日美國報報導，加州佛萊斯諾(Fresno)因為庇護移民政策而遭司法部揚言扣留用來起訴性侵犯的撥款時，市府檢察官詹茲(Andrew Janz)憤怒表示，受害者的正義不應變成政治化，「這跟移民執法毫無關係」。

報導指出，這是川普政府對於「庇護轄區」(sanctuary jurisdictions)扣留聯邦經費的最新案例。扣留經費目的是對地方政府施壓，要求跟聯邦移民和海關執法局(ICE)簽署合作協議。

加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)檢察官日前在一起案件的起訴書寫道，聖塔克魯茲市警察沒有聯邦經費可以用來購買防彈背心。俄勒岡州比佛頓(Beaverton)的急救人員則沒有救護車可用。

佛萊斯諾警察部門面臨的狀況是，沒有聯邦經費可以用來購買俗稱「強暴驗傷包」(rape kit)的性侵證物採集組(sexual assault evidence kits)。詹茲已經準備對聯邦政府提告。他說：「司法部發出警告，我們也做出回應。」

在全國其他地區，加州洛杉磯郡(Los Angeles County)表示已經放棄領取聯邦經費的許多機會。邁阿密市政府主管與ICE簽署合作計畫後，引發居民反彈。從西雅圖到聖地牙哥等其他城市，都有因為聯邦經費遭扣留而引發的訴訟。

司法部去年10月點名12個州、18個城市、3個郡縣「實質阻礙聯邦移民法規的執行」。舊金山聯邦區域法院法官奧里克(William Orrick)今年7月9日裁定，聯邦政府不得扣留給俄勒岡州、加州城市的公共安全撥款。

奧里克在長達68頁的裁決書寫道，同意比佛頓、佛萊斯諾與其他7個城市主張，也就是川普政府為撥款設下的附加條件「與國會訂定的撥款目的毫無相關，甚至背道而馳」。

俄勒岡州柯瓦里斯(Corvallis)警察局長哈維(Jason Harvey)今年5月向聯邦法院提交文件指出，員警仰賴司法部經費購買防彈衣，過去兩年花費大約2萬7000元，若沒有這筆經費，警察將面臨不必要的危險，「員警安全受到威脅，將降低有效保護居民的能力」。

地方官員指出，聯邦撥款、花費約3.5億元的性侵證物採集組，經過證明是有效的犯罪打擊工具，與ICE或移民拘留、聯邦數據分享並無關係。

佛萊斯諾6月收到司法部撥款部門通知說，因為佛萊斯諾尚未簽署承諾與國土安全部、ICE合作的協議，恐將失去採集組採購資金。

司法部警告，阻撓ICE的城市將拿不到警政、性侵證物採集組等經費補助。（美聯社）
司法部警告，阻撓ICE的城市將拿不到警政、性侵證物採集組等經費補助。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因佛萊斯諾尚未簽署與國土安全部、ICE合作的協議，司法部通知可能失去用於採購性侵證物採集組的撥款。地方官員認為這是以公共安全經費施壓移民政策。

  • 除佛萊斯諾外，聖塔克魯茲、比佛頓、洛杉磯郡等地都被提及；部分地方因經費遭扣留而提告，另有城市與ICE簽約後引發居民反彈。

  • 舊金山聯邦區域法院法官裁定，聯邦政府不得扣留俄勒岡州與加州城市的公共安全撥款，並指出這些附加條件與國會原本的撥款目的毫無相關，甚至背道而馳。

庇護 移民 ICE

上一則

川普擬讓退伍軍人取代移民卡車司機 1條件自動獲商業駕照

下一則

「來美國錯了嗎？」簽證新規衝擊 留學生備感無奈與挫折

延伸閱讀

費城禁ICE探員戴面罩 聯邦法官：暫緩執行

費城禁ICE探員戴面罩 聯邦法官：暫緩執行

北卡眾議會突襲投票 成功取消庇護政策

北卡眾議會突襲投票 成功取消庇護政策
爭取安保經費 2大法官罕見眾院作證：很難向孩子解釋為何穿防彈衣

爭取安保經費 2大法官罕見眾院作證：很難向孩子解釋為何穿防彈衣
電郵罵ICE遭探員登門警告 紐約公民控侵犯言論自由

電郵罵ICE遭探員登門警告 紐約公民控侵犯言論自由

熱門新聞

川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
川普政府擬定新規，在海外使館受理綠卡申請，須先繳10萬元保證金。(路透)

海外申請綠卡者 川普擬收10萬元保證金 收緊移民政策最新招

2026-07-15 22:03
川普政府16日在「聯邦公報」中宣布將恢復「公共負擔」規定；綠卡申請人須證明自己不會成為公共負擔，否則政府可以拒絕向領取公共福利的移民發放綠卡。圖為俗稱糧食券的SNAP。(美聯社)

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

2026-07-16 15:02
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒