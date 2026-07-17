庇護城聯邦經費遭扣 警方沒錢買防彈衣、強暴驗傷包

俗稱「強暴驗傷包」的性侵證物採集組。（美聯社檔案照）

今日美國報報導，加州佛萊斯諾(Fresno)因為庇護移民 政策而遭司法部揚言扣留用來起訴性侵犯的撥款時，市府檢察官詹茲(Andrew Janz)憤怒表示，受害者的正義不應變成政治化，「這跟移民執法毫無關係」。

報導指出，這是川普政府對於「庇護轄區」(sanctuary jurisdictions)扣留聯邦經費的最新案例。扣留經費目的是對地方政府施壓，要求跟聯邦移民和海關執法局(ICE )簽署合作協議。

加州聖塔克魯茲(Santa Cruz)檢察官日前在一起案件的起訴書寫道，聖塔克魯茲市警察沒有聯邦經費可以用來購買防彈背心。俄勒岡州比佛頓(Beaverton)的急救人員則沒有救護車可用。

佛萊斯諾警察部門面臨的狀況是，沒有聯邦經費可以用來購買俗稱「強暴驗傷包」(rape kit)的性侵證物採集組(sexual assault evidence kits)。詹茲已經準備對聯邦政府提告。他說：「司法部發出警告，我們也做出回應。」

在全國其他地區，加州洛杉磯郡(Los Angeles County)表示已經放棄領取聯邦經費的許多機會。邁阿密市政府主管與ICE簽署合作計畫後，引發居民反彈。從西雅圖到聖地牙哥等其他城市，都有因為聯邦經費遭扣留而引發的訴訟。

司法部去年10月點名12個州、18個城市、3個郡縣「實質阻礙聯邦移民法規的執行」。舊金山聯邦區域法院法官奧里克(William Orrick)今年7月9日裁定，聯邦政府不得扣留給俄勒岡州、加州城市的公共安全撥款。

奧里克在長達68頁的裁決書寫道，同意比佛頓、佛萊斯諾與其他7個城市主張，也就是川普政府為撥款設下的附加條件「與國會訂定的撥款目的毫無相關，甚至背道而馳」。

俄勒岡州柯瓦里斯(Corvallis)警察局長哈維(Jason Harvey)今年5月向聯邦法院提交文件指出，員警仰賴司法部經費購買防彈衣，過去兩年花費大約2萬7000元，若沒有這筆經費，警察將面臨不必要的危險，「員警安全受到威脅，將降低有效保護居民的能力」。

地方官員指出，聯邦撥款、花費約3.5億元的性侵證物採集組，經過證明是有效的犯罪打擊工具，與ICE或移民拘留、聯邦數據分享並無關係。

佛萊斯諾6月收到司法部撥款部門通知說，因為佛萊斯諾尚未簽署承諾與國土安全部、ICE合作的協議，恐將失去採集組採購資金。

司法部警告，阻撓ICE的城市將拿不到警政、性侵證物採集組等經費補助。（美聯社）