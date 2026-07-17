川普擬讓退伍軍人取代移民卡車司機 1條件自動獲商業駕照

川普總統表示，將要求用退伍軍人取代移民卡車司機。（路透）

川普 15日在賓州卡萊爾市(Carlisle)舉行的軍事投資高峰會上表示，政府正加強打擊無合法身分的移民 卡車駕駛，並計畫招募退伍軍人受訓取而代之。川普宣稱，移民駕駛造成的交通事故頻傳，並表示曾在服役期間駕駛重型軍車的退伍軍人，將可自動取得商業駕駛執照(CDL)。

紐約時報報導，川普這番談話延續聯邦政府收緊商業駕照的政策；川普去年4月簽署的行政命令，指示運輸部強化商業駕駛的英語能力規定，並重新審查獲准在美工作的外籍人士駕照；今年3月，約20萬名持有美國居留與工作許可的移民駕駛遭吊銷駕照。

川普屢次指控部分移民駕駛看不懂路標、濫用藥物，並將半聯結車事故歸咎於移民駕駛；然而，尚無完整研究顯示，交通事故與移民駕駛之間存在關聯。

依現行規定，外籍人士須持有合法工作許可，並與其他駕駛一樣完成駕訓及考照程序，才能駕駛商用卡車。

川普引據賓州一位州警本月遭半聯結車撞死的案件為例，強調有必要加強管理商業駕駛的身份。

國土安全部表示，賓州那起事故的肇事駕駛來自海地且無合法居留資格，僅持有麻州核發的商業駕照；肇事駕駛的律師則表示，當事人正在申請政治庇護。

國家公路交通安全管理局(NHTSA)統計，截至去年9月的12個月內，全美大型卡車事故共3632件，較前一年同期的4292件減少15%；運輸部今年2月表示，曾發現至少17起死亡事故涉及非發照州居民持有的商業駕照，因此收緊相關規定。

川普此次演講特別提及沒有永久合法身分的移民司機，但還不清楚政府將如何進一步針對這群人。

聯邦政府去年推動禁止已獲准在美居住與工作的移民取得商業駕照，包括尋求庇護者、難民，以及「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)受益人，招致民權團體批評與法律訴訟。

代表錫克教(Sikh)信徒的團體認為，聯邦此舉加深「移民駕駛較危險」的刻板印象。

大卡車致命事故數量近年下降，但卡車業仍長期面臨駕駛短缺的窘境，因此吸引不少移民投入，而退伍軍人轉行卡車運輸業的比率，也高於一般勞工。