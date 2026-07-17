報告：ICE探員使用武力 已成為一種「默許手段」

據一項研究報告顯示，對ICE官員而言，使用武力已成了一種「默許手段」。（美聯社）

總統川普嚴厲打擊移民 政策下，涉及聯邦移民執法行動時的死亡事件持續不斷，有記錄可查的最少10起，其中兩起是最近一星期內發生。最新報告指出，聯邦移民執法人員使用武力是「默許手段」。

全國公共廣播電台(NPR) 報導，美國公民公民自由聯盟(ACLU)16 日公布一份報告，調查及研究了川普2025年1月重返白宮 至年底的期間內，在8個州發生1200多起涉及移民與海關執法局(ICE )及相關執法人員的行動。

報告指出，強硬、甚至使用暴力執法已成慣常，在這些事件中，近三分之一涉及使用武力或以武力相威脅；讓人不安的是這些數據僅是已公開的事件，不少沒公開的還未計算在內。由於川普政府仍繼續採用嚴厲手段，報告對此表示擔憂。

負責撰寫報告的ACLU移民政策主任沙阿(Naureen Shah)直指，「動用武力威脅以及實際使用武力，成為移民執法人員的默許手段」。

報告指出，執法人員使用武力的方式多樣，包括推擠、撲倒或將人壓倒在地等肢體動作，也有使用化學劑、橡膠子彈及電擊槍等武器。

ACLU的調查還發現，有數十起執法人員使用的武力可能致命，例如用膝蓋壓頸及鎖喉等，在許多地方警察部門這都受到限制或禁止。

除直接衝突的個案增加外，執法方式也有所改變。過去是先確定受通緝非法移民的藏身地點，然後採取針對性行動，現在是攔車盤查的次數大幅增加，專家指若沒受過適當訓練，會是一個很大問題。

最近在德州波士頓及緬州比迪福德，墨西哥公民阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)及哥倫比亞公民杜蘭(Johan Sebastian Guerrero)，就是在攔車時遭槍殺。

此外，美聯社16日報導，在緬因州開槍射殺哥倫比亞移民的ICE探員是37歲的布魯雷特(David Brouillette)，他的多名近親表示，布魯雷特是陸軍退伍軍人，自幼便飽受嚴重精神問題困擾，根本不應被授予警徽和配槍，在美國街頭執法。

根據這些親屬的說法，布魯耶特自幼患有嚴重躁鬱症及注意力不足過動症(ADHD)，他在12歲時曾兩度企圖輕生，且曾多次住院接受精神治療。布魯雷特一直有令人恐懼且充滿暴力傾向的行為，多年來對身邊女性施暴，他提到一名女子時曾說「應該有人割開她的喉嚨」。

布魯雷特令人憂心的過往，也進一步引發外界質疑國土安全部在大舉招募人員執行移民掃蕩期間，是否對新進人員進行了充分且嚴格的背景審查。