公共負擔規定恢復 用糧食券、白卡 辦綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定，曾領取糧食券的福利的移民，申請綠卡可能被拒。（美聯社）

川普政府16日在「聯邦公報」宣布將恢復「公共負擔」(public charge)規定，綠卡 申請人須證明自己不會成為「公共負擔」，政府可以拒絕向領取公共福利的移民 發放綠卡。這些公共福利包括糧食券(SNAP)、聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱「白卡」)、住房援助等。相關政策訂20日正式公布，9月18日生效。此舉將使每年數十萬綠卡申請人面臨更嚴格審查，可能引發「寒蟬效應」，導致混亂和恐慌。

川普總統曾在2018年第一任期內首次推出這項限制合法移民措施，並於2020年2月實施。後來這項規定在2022年民主黨 總統拜登政府任內遭到撤銷。

美國公民及移民服務局(USCIS)在其X平台官方帳號發文表示，「在川普總統領導下，USCIS正在恢復移民須能自食其力的基本原則」，聯邦政府「重申自食其力(self-reliance)要求，以保護公共資源，終止任何形同鼓勵移民依賴美國辛勤納稅人的政策」。

美聯社報導，聯邦法律早已要求申請永久居留權或合法身分者證明其不會成為公共負擔，但川普政府實施的規定涵蓋的福利項目更廣泛，可能導致申請資格被取消。

這項規定適用於在美國境內申請調整身分為合法永久居民的非美國公民，以及申請以移民或非移民身分入境美國的非美國公民，但國會豁免的特定類別人士則不受此規定限制。

國土安全部在2025年11月提案中估計，每年約有58萬8000名申請調整身分者將受到公共負擔審查。該提案認定，變更公共負擔政策可能產生「寒蟬效應」，導致約95萬移民家庭成員放棄公共福利。

移民權益倡議者譴責政府恢復「公共負擔」規定的決定並表達擔憂。保護移民家庭聯盟(Protecting Immigrant Families)執行總監卡德納 (Adriana Cadena) 表示，「這項規定直接攻擊移民家庭，也對國家健康和經濟安全形成威脅」， 「川普政府的移民決定是基於偏見和政治考量，全然不顧它造成的傷害。」

為州政府和聯邦政府提供諮詢服務的Manatt Health機構估計，這項政策可能阻礙多達2600萬人透過聯邦法律規定的福利計畫尋求醫療保健及食物住房等援助；這些人大約一半是美國公民，主要是兒童或居住在混合身份家庭裡的成年人。

不過，移民政策研究所(Migration Policy Institute)2020年研究指出，儘管「寒蟬效應」可能十分顯著，但受到規定恢復影響，因使用公共福利而被認定不符合綠卡申請資格的移民人數其實很少，估計最多只有16萬7000人；不到研究當時住在美國的2210萬名非公民的1%。