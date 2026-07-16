直播／川普全國演說大談政績 邊境管理「史上最安全」

川普總統16日晚間9時在白宮發表全國演說。 (路透)

川普 總統16日晚間9時黃金時段，在白宮 對全國發表電視直播演說，川普總統近日於白宮發表演說，除延續其對2020年總統選舉的相關主張外，演說重點聚焦於他所推動的一系列經濟與民生政策成果，並正式向民眾推廣新的兒童儲蓄帳戶方案。

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川普在演說中表示，美國股市正處於多年來高點，401(k)退休金計畫與各類退休帳戶也屢創歷史新高。他將這項成果歸功於聯方團隊的整體經濟政策，並強調如今投入美國市場的投資規模，超越該國歷史上任何時期。

川普接著重申「最惠國待遇」藥價政策的成效，宣稱美國過去支付全球最高的處方藥價格，如今則因該政策轉為支付全球最低價格。他表示藥品價格已下降70%、80%甚至90%，並提及官方網站 Trumprx.gov，鼓勵民眾上網查詢相關資料、解醫療成本下降的具體做法。

川普接著推廣「川普帳戶」(Trump Accounts)，這是讓每位美國兒童都能擁有免稅投資帳戶的新方案。他表示，已有大量企業與個人資金投入這類帳戶，目標是讓孩子在年滿18歲時，帳戶內可累積達數十萬元的資產。川普呼籲民眾造訪官方網站trumpaccounts.gov，幫子女或其他符合資格的孩童完成註冊。

在邊境議題上，川普宣稱過去14個月來，非法移民入境人數為零，形容此前的邊境管理是「史上最糟」，如今則轉變為「史上最安全」。

在治安方面，川普表示，全美謀殺率已降至1900年以來，即125年以來的最低水準。此外，川普提及正對美國武裝部隊進行創紀錄規模的投資，強調美軍為「世界上最強大、最有實力」的軍隊。