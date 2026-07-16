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9月中美峰會將評估現有承諾 葛里爾坦言中履約情況「不完美」

記者賴錦宏／即時報導
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美國貿易代表葛里爾。（歐新社資料照）
美國貿易代表葛里爾。（歐新社資料照）

彭博報導，中國國家主席習近平和美國總統川普9月峰會備受矚目，但美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）對此抱持審慎預期，表明該會談將專注於評估現有承諾，而非促成新協議。

葛里爾受訪時表示，此次會晤將是一次盤點現狀的時刻、確認雙邊關係、確保中國履行其承諾。他預期雙方將評估中國是否依據去年10月達成的關稅休戰協議履行承諾，將稀土出口限制措施推遲一年實施。

葛里爾還補充稱，中方履約情況並不完美，但中美兩國正在共同努力解決仍然存在的落差。

報導稱，藥品是另一個摩擦點。中國是活性藥物成分（API）和製藥上游原料的重要供應國，美國近700種藥品使用至少有一種關鍵原料只來自中國。葛里爾表示，已有17家製藥公司承諾將生產遷回美國。

川普早前表示，將於9月24日左右在白宮接待習近平，這距離雙方緩解貿易緊張局勢的協議到期僅剩數周。

精華 FAQ

  • 葛里爾指出，這場會晤重點是盤點現有承諾、確認雙邊關係，並檢視中國是否落實去年10月關稅休戰協議中的相關承諾，而非立即促成新的重大協議。

  • 他坦言中方履約情況並不完美，但也強調美中兩國正在共同努力，設法處理仍然存在的差距與執行上的問題，顯示雙方關係仍以管控分歧為主。

  • 報導指出，藥品供應鏈是新摩擦點，中國掌握多項關鍵原料供應，美國近700種藥品依賴中國來源；此外，已有17家製藥公司承諾把生產遷回美國。

習近平 稀土 川普

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