伊朗控川普親信靠美伊談判操縱市場、要求分紅45億元 白宮斥造謠

美國總統川普女婿庫許納（中左）與總統特使威科夫，6月21日在瑞士琉森湖畔的布爾根施托克豪華酒店出席美國、伊朗、巴基斯坦與卡達四方會談前同框。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗官員指控威科夫與庫許納藉談判內幕操縱市場牟利。

伊朗官員指控威科夫與庫許納藉談判內幕操縱市場牟利。 重點二： 伊方稱曾透過中間人向范斯示警，白宮與美方強烈否認。

伊方稱曾透過中間人向范斯示警，白宮與美方強烈否認。 重點三：報導提到伊朗估算相關利潤達90億美元，要求分走45億美元。

獨立調查新聞網站「Drop Site」16日報導，一名伊朗 資深官員透露，美國與伊朗6月底在瑞士琉森湖舉行會談期間，伊朗談判代表透過中間人私下警告美國副總統范斯，指控總統川普 的特使威科夫和女婿庫許納利用談判內幕牟利，若兩人繼續參與，將降低「初步和平協議」轉化為持久協議的可能性。

這名伊朗官員表示，德黑蘭方面向范斯傳達，威科夫和庫許納更在意利用談判內幕消息在金融市場牟利，而非達成協議；伊朗談判代表也對庫許納屢次向以色列總理內唐亞胡洩漏消息表達關切。「Drop Site」另引述Axios報導指出，一名美國官員透露，自談判開始以來，威科夫和庫許納「幾乎每天都會與內唐亞胡及摩薩德局長交談」。

該官員表示，伊朗在簽署初步和平協議前幾周向調停方提交書面文件，聲稱證據顯示，「川普總統身邊的人」正利用伊朗戰爭及外交進展操縱金融市場。伊朗甚至早在4月伊斯蘭馬巴德會談展開前，就已透過巴基斯坦向川普傳遞多則訊息，警告威科夫「在先前談判中扮演的整體破壞性角色」。

該官員指出，伊朗先前曾透過調停方向白宮 表達對威科夫和庫許納的疑慮，之後才直接接觸范斯，原因是交給調停方的訊息會廣泛送交包括庫許納在內的整個美方團隊；伊朗並透過專屬管道向范斯傳送數據與評估，傳達伊朗認為威科夫和庫許納正在「濫用」外交進程，「實際上擾亂整體談判氣氛」。

「Drop Site」表示，無法獨立證實中間人是否真的傳遞這則訊息。該伊朗官員則稱，德黑蘭確信范斯已收到訊息，但拒絕提供細節。一名美國官員否認伊朗的說法，指出：「副總統或其團隊從未收到這類訊息。此外，任何影射總統信任的其他談判團隊成員抱持其他動機，而非服務總統及完成其使命的說法，都是虛假的。」

庫許納和威科夫沒有回應置評要求。白宮發言人凱利（Anna Kelly）則說：「這類訊息從未傳遞給美國。令人遺憾的是，Drop Site News的『記者』對美國充滿仇恨，又毫無自尊，以至於徹底淪為伊朗政權的宣傳工具。」

報導指出，自美伊戰爭爆發以來，許多金融分析師注意到一種現象：有人在與戰事及外交事件有關的主要市場投機押注或建立異常龐大的部位，而川普也一再選在美國市場周一開盤前夕發布消息。這引發外界廣泛猜測，認為能取得內幕消息的人正在操縱石油期貨、能源類股及預測市場。

伊朗6月估算，這類涉嫌操縱行為帶來的利潤已達90億美元，並正式以書面要求分得部分收益。該伊朗官員說：「我們已經透過中間人傳達，這筆款項中的45億美元也應分配給伊朗方面。雙方交換的文本最終將成為歷史紀錄的一部分。」