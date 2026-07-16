海外綠卡申請者 川普政府擬收10萬元保證金

川普政府研擬新規，對在海外申請綠卡者，須先繳10萬元保證金，以證明來美後生活有濟。(路透)

華爾街日報導15日報導，知情人士透露，川普 政府正考慮要求部分在美國駐海外領事館申請綠卡 的移民簽證 申請人，繳交高達10萬美元的保證金。

國務院正研擬這項提案，作為川普政府持續收緊移民政策的一環，目的是限制經濟能力有限的外國人移民美國，並確保所有獲准移民的人都具備自給自足的能力，不會依賴公共福利。

目前，這項構想仍在討論階段，但焦點主要集中在移民簽證申請人，也就是計畫永久移民美國、並在入境後取得綠卡的人士。知情人士表示，部分國務院官員提出10萬美元作為保證金金額，但實際金額可能依個案情況而有所不同，可能高於或低於10萬美元。

官員也正考慮先選定少數國家推行試點計畫，以測試政策可行性。

多位知情人士表示，申請人很可能必須先繳交保證金，只有在取得美國公民身分後才能領回。由於歸化入籍通常至少需要五年，如果綠卡持有人移民美國後無法維持生計，政府便可將這筆保證金作為擔保。此外，申請人的親屬也可以代為繳納這筆保證金。

國務院發言人皮戈特(Tommy Pigott)指出，國務院正研究「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)現有授權，評估是否可要求部分簽證申請人支付保證金，以證明他們擁有足夠資金支持自己在美國生活。

移民簽證主要核發給美國公民的家庭成員，包括配偶、父母及兄弟姊妹。

至於企業聘僱的外籍員工，多半先持 H-1B 等工作簽證赴美工作，之後再由雇主協助申請綠卡，因此受到新政策影響相對較小。

美國國務院每年通常核發約50萬張移民簽證，但今年的核發數量預料將明顯下降。

美國移民律師協會(AILA)政府事務主管達拉爾－德海尼(Sharvari Dalal-Dheini)表示，如此高額的保證金勢必產生強烈嚇阻效果，「保證金的制度看來要阻止某一類的移民。」並批評美國移民制度將淪為「有錢才能參與」（pay-to-play）的制度，「只有富人才有能力來美國探親、與家人團聚、或追求更好的生活」。

移民倡議人士預料將強烈反對此項政策，因為多數希望移民美國的外國人薪資普遍低於美國民眾，即使保證金最終可退還，也難以一次拿出10萬美元。

事實上，自川普第一任期開始，以白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)為首的移民政策團隊，就一直尋求防止可能依賴政府福利的移民取得永久居留權或公民身分。這些政策最終在2019年形成「公共負擔規則」（Public Charge Rule）。