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1周槍殺2駕駛引發強烈抗議 ICE暫停多數交通攔查

記者胡玉立／綜合報導
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緬因州及德州一周內發生兩起ICE探員槍殺移民事件，引發民眾強烈抗議，國土安全部通...
緬因州及德州一周內發生兩起ICE探員槍殺移民事件，引發民眾強烈抗議，國土安全部通令暫時取消停車攔檢。（路透）

在美國移民及海關執法局(ICE)執法探員一周內分別於德州和緬因州槍殺兩名男性移民駕駛人之後，ICE已於14日暫停與移民執法相關的多數交通攔查行動。

多家媒體證實，全國各地官員都收到這項指示。福斯新聞報導，車輛攔查措施將暫時擱置，直到ICE官員接受有關車輛攔截「新培訓」；但部分車輛攔查行動仍將被允許，以針對「最惡劣的犯罪外國人」。

國土安全部消息人士指出，過去一周發生多起備受矚目的槍擊事件，再次引發民眾為移民執法相關死亡事件究責聲浪。

移民權益倡議者指出，13日上午，持合法工作許可的26歲哥倫比亞裔移民杜蘭．格雷洛(Johan Sebastián Durán Guerrero)在緬因州比迪福德(Biddeford)遭ICE人員槍殺。不到一周前，德州休士頓另發生一起交通攔查槍擊案，阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)在上班途中被ICE探員槍殺。

哥倫比亞即將卸任的總統裴卓(Gustavo Petro)在社群平台X上發表一篇措辭嚴厲的貼文，指責這起槍擊事件是「美國政府造成的針對性殺害」。

兩起案件都引發公眾強烈抗議，社區、立法者和公民自由團體呼籲獨立調查，兩案涉事官員均未配戴執法紀錄器，且都是對車內開槍射擊。13日槍擊事件發生後，數十名示威者在案發現場高舉「停止殺害我們」的標語抗議。

槍擊事件發生近12小時後，國土安全部聲明指出，該ICE探員是「出於對公共安全的擔憂」，在該駕駛試圖逃避執法人員攔查時開槍射擊。當局沒有解釋該男子究竟構成何種威脅。

衛報(The Guardian)報導，ICE在德州槍擊案發生後聲明指出，該機構已為新入職ICE探員制定「額外培訓」，其中包括「高風險車輛攔截」的培訓在內。新培訓於7月開始，既有的ICE探員也接受後續訓練。

路透報導，ICE內部數據顯示，6月初以來，ICE在緬因州逮捕人數增加4倍多，7月初達到每天約70人。自2025年1月川普總統重返白宮並發起大規模驅逐移民行動以來，在移民執法行動中被槍殺的人數，至少已有9人。

在佛羅里達州，一名男子14日在遇到移民執法人員的過程中死亡。當局表示，該死者是一名28歲男子。他在逃離移民執法人員及其他聯邦官員追捕時，被一輛大卡車撞死。

緬因州及德州一周內發生兩起ICE探員槍殺移民事件，引發民眾強烈抗議，國土安全部通...
緬因州及德州一周內發生兩起ICE探員槍殺移民事件，引發民眾強烈抗議，國土安全部通令暫時取消停車攔檢。（美聯社）

精華 FAQ

  • 因為ICE探員在1周內於德州與緬因州槍殺2名移民駕駛，引發強烈抗議與究責壓力。多家媒體報導，總部已下令暫停多數攔查，等待新培訓完成。

  • 其中1人是26歲哥倫比亞裔移民杜蘭．格雷洛，持合法工作許可，在緬因州比迪福德遭ICE槍殺；另1人是德州休士頓的阿勞霍，據稱在上班途中遭開槍射擊。

  • 因為兩案涉事官員都未配戴執法紀錄器，且都是對車內開槍，外界質疑執法合理性。社區、立法者與公民團體要求獨立調查，哥倫比亞總統也公開譴責。

ICE 緬因州 移民

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