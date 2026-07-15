我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

川普性侵案敗訴3年後 最高院駁回上訴 女作家終獲賠562萬

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女作家卡洛爾經過三年後，終於收到川普總統給她的562萬元賠償。（路透）
女作家卡洛爾經過三年後，終於收到川普總統給她的562萬元賠償。（路透）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。根據14日提交的法院文件，卡洛爾已收到含利息在內的562萬5005.48元。

卡洛爾律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)對哥倫比亞廣播公司(CBS)發表聲明說，由九名成員組成的陪審團三年前一致裁定，川普要承擔對卡洛爾性侵與誹謗的法律責任，「今天，我們欣然宣布，她已經收到陪審團裁決的損害賠償金」。

這筆賠償金之前一直存放在法院監管的銀行帳戶裡，最高法院6月29日拒絕受理川普上訴之後，為卡洛爾拿到賠償排除障礙。最高法院裁決消息公布後，82歲的卡洛爾當天在個人電子報平台Substack發文，以全部大寫字母寫道：「我們贏了。」她也寫道：「這場勝利屬於全世界每一位女性。」

CBS報導，後來的幾天裡，卡洛爾律師與川普律師針鋒相對，卡洛爾希望加速賠償金撥付，川普律師則想要無限期推遲付款。川普也請求最高法院重新考慮拒絕上訴的決定。

卡洛爾指控1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵。聯邦陪審團認定川普在百貨公司巧遇卡洛爾之後，極可能在試衣間演變成性侵事件，且後來誹謗她。

2023年民事訴訟期間，川普並未出席，辯護律師也沒有傳換任何證人。六男三女組成的陪審團，討論不到三個小時便做出裁決，認定川普對性侵、誹謗必須承擔法律責任。

卡洛爾與川普之間還有另一件官司。

川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元。川普對於性侵指控向來嚴正否認，川普律師已經表示將上訴到最高法院。

根據14日提交的法院紀錄，曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)8日下令賠償金必須撥付給卡洛爾，款項在9日便從銀行監管的帳戶匯出。

精華 FAQ

  • 她收到的金額是含利息在內的562萬5005.48元。因川普提出上訴，賠償金先存放在法院監管帳戶，直到最高法院拒絕受理後才完成撥付。

  • 紐約聯邦陪審團認定，川普在百貨公司與卡洛爾相遇後，極可能在試衣間發生性侵，之後又對她構成誹謗，因此須負法律責任。

  • 另一件官司是卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普須賠償8330萬元，川普方面已表示要再上訴。

房地產 川普

上一則

涉利益衝突？韓企遭美貿易調查 曾付給川普200萬元掀議

下一則

華許首赴國會作證 稱Fed對高通膨零容忍 但未透露利率走向

延伸閱讀

被判賠女作家580萬 川普不服又上訴

被判賠女作家580萬 川普不服又上訴
最高法院推翻川普取消出生公民權令…今日5件事

最高法院推翻川普取消出生公民權令…今日5件事
川普媒體公司告華郵求償38億誹謗訴訟 聯邦法官指證據不足駁回

川普媒體公司告華郵求償38億誹謗訴訟 聯邦法官指證據不足駁回
川普告IRS案 法官定調：目的不當、謀取私利

川普告IRS案 法官定調：目的不當、謀取私利

熱門新聞

川普總統(左)與共和黨參議員葛理漢。(美聯社資料照)

葛理漢猝逝 川普：昨晚我接到他的最後來電

2026-07-12 11:23
政府公布新規，難民及政治庇護者等無綠卡的合法居民，自10月1日起將喪失白卡。圖為聯邦醫療服務中心主任奧茲。（路透）

難民、庇護者合法居留無綠卡 10/1起失白卡 4類例外

2026-07-10 05:26
有機構研究，如果美國、歐元區和英國希望到2050年基本擺脫對中國關鍵產業和供應鏈的依賴，未來25年需要額外投入23.6兆美元。(路透)

美國「去中國化」代價多大？研究報告：未來25年需投入13.7兆美元

2026-07-13 21:45
美國總統川普8日在安卡拉舉行的北約峰會上表示，他不想與西班牙有任何往來。 （路透）

川普下令斷絕與西班牙貿易往來 西國首相辦公室：司空見慣

2026-07-08 08:10
白宮為驟逝的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)降半旗致哀。(路透)

葛理漢住所急救錄音曝光 白宮降半旗致哀

2026-07-12 13:45
南卡羅來納州共和黨參議員葛理漢11日突發疾病逝世，享壽71歲。圖為葛理漢（右）2024年2月出席川普（左）第二任競選造勢活動。(美聯社)

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫造勢

2026-07-12 02:36

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票