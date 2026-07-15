川普性侵案敗訴3年後 最高院駁回上訴 女作家終獲賠562萬
專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。根據14日提交的法院文件，卡洛爾已收到含利息在內的562萬5005.48元。
卡洛爾律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)對哥倫比亞廣播公司(CBS)發表聲明說，由九名成員組成的陪審團三年前一致裁定，川普要承擔對卡洛爾性侵與誹謗的法律責任，「今天，我們欣然宣布，她已經收到陪審團裁決的損害賠償金」。
這筆賠償金之前一直存放在法院監管的銀行帳戶裡，最高法院6月29日拒絕受理川普上訴之後，為卡洛爾拿到賠償排除障礙。最高法院裁決消息公布後，82歲的卡洛爾當天在個人電子報平台Substack發文，以全部大寫字母寫道：「我們贏了。」她也寫道：「這場勝利屬於全世界每一位女性。」
CBS報導，後來的幾天裡，卡洛爾律師與川普律師針鋒相對，卡洛爾希望加速賠償金撥付，川普律師則想要無限期推遲付款。川普也請求最高法院重新考慮拒絕上訴的決定。
卡洛爾指控1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵。聯邦陪審團認定川普在百貨公司巧遇卡洛爾之後，極可能在試衣間演變成性侵事件，且後來誹謗她。
2023年民事訴訟期間，川普並未出席，辯護律師也沒有傳換任何證人。六男三女組成的陪審團，討論不到三個小時便做出裁決，認定川普對性侵、誹謗必須承擔法律責任。
卡洛爾與川普之間還有另一件官司。
川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元。川普對於性侵指控向來嚴正否認，川普律師已經表示將上訴到最高法院。
根據14日提交的法院紀錄，曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)8日下令賠償金必須撥付給卡洛爾，款項在9日便從銀行監管的帳戶匯出。
她收到的金額是含利息在內的562萬5005.48元。因川普提出上訴，賠償金先存放在法院監管帳戶，直到最高法院拒絕受理後才完成撥付。 紐約聯邦陪審團認定，川普在百貨公司與卡洛爾相遇後，極可能在試衣間發生性侵，之後又對她構成誹謗，因此須負法律責任。 另一件官司是卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普須賠償8330萬元，川普方面已表示要再上訴。
精華 FAQ
她收到的金額是含利息在內的562萬5005.48元。因川普提出上訴，賠償金先存放在法院監管帳戶，直到最高法院拒絕受理後才完成撥付。
紐約聯邦陪審團認定，川普在百貨公司與卡洛爾相遇後，極可能在試衣間發生性侵，之後又對她構成誹謗，因此須負法律責任。
另一件官司是卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普須賠償8330萬元，川普方面已表示要再上訴。
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