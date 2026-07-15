川普性侵案敗訴3年後 最高院駁回上訴 女作家終獲賠562萬

女作家卡洛爾經過三年後，終於收到川普總統給她的562萬元賠償。（路透）

專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)指控1990年代遭到房地產 大亨川普 性侵，紐約聯邦陪審團2023年裁定川普總統賠償500萬元。根據14日提交的法院文件，卡洛爾已收到含利息在內的562萬5005.48元。

卡洛爾律師蘿伯塔‧卡普蘭(Roberta Kaplan)對哥倫比亞廣播公司(CBS)發表聲明說，由九名成員組成的陪審團三年前一致裁定，川普要承擔對卡洛爾性侵與誹謗的法律責任，「今天，我們欣然宣布，她已經收到陪審團裁決的損害賠償金」。

這筆賠償金之前一直存放在法院監管的銀行帳戶裡，最高法院6月29日拒絕受理川普上訴之後，為卡洛爾拿到賠償排除障礙。最高法院裁決消息公布後，82歲的卡洛爾當天在個人電子報平台Substack發文，以全部大寫字母寫道：「我們贏了。」她也寫道：「這場勝利屬於全世界每一位女性。」

CBS報導，後來的幾天裡，卡洛爾律師與川普律師針鋒相對，卡洛爾希望加速賠償金撥付，川普律師則想要無限期推遲付款。川普也請求最高法院重新考慮拒絕上訴的決定。

卡洛爾指控1990年代在紐約第五大道波道夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間遭房地產大亨川普性侵。聯邦陪審團認定川普在百貨公司巧遇卡洛爾之後，極可能在試衣間演變成性侵事件，且後來誹謗她。

2023年民事訴訟期間，川普並未出席，辯護律師也沒有傳換任何證人。六男三女組成的陪審團，討論不到三個小時便做出裁決，認定川普對性侵、誹謗必須承擔法律責任。

卡洛爾與川普之間還有另一件官司。

川普駁斥性侵指控並反批卡洛爾造謠，卡洛爾對川普提告誹謗並求償1200萬元，曼哈頓陪審團2024年裁定川普賠償8330萬元。川普對於性侵指控向來嚴正否認，川普律師已經表示將上訴到最高法院。

根據14日提交的法院紀錄，曼哈頓聯邦法院法官卡普蘭(Lewis Kaplan)8日下令賠償金必須撥付給卡洛爾，款項在9日便從銀行監管的帳戶匯出。