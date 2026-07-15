涉利益衝突？韓企遭美貿易調查 曾付給川普200萬元掀議

紐約時報 14日報導，「韓國鋁業」(Korea Aluminium)被商務部 認定刻意規避美國對中國鋁製品祭出關稅之後，對美出口因此降低，就在「韓國鋁業」對商務部懲罰提出挑戰之際，母公司「基地集團」(Base Group)去年付給川普 總統控股公司200萬元，引發爭議。

「基地集團」支付的款項，在6月底公布的川普年度財務申報當中首次曝光。申報文件裡對於付款僅給予含糊解釋，說明是「意向書」(letter of intent)以及「不可退還的開發費」(nonrefundable development fee)。

「基地集團」與川普家族說，這筆付款是跟尚未公布的高爾夫球場項目有關。「基地集團」表示，並未違反任何美國貿易規則。商務部13日發布初步裁定，將使韓國鋁業公司的出口產品面臨 105% 的關稅，接近目前稅率的四倍。

川普集團法律長賈爾登(Alan Garten)表示，這筆款項與貿易爭端無關，「我們幾十年來一直從事高爾夫、酒店以及房地產業務，並與不可計數的全球企業進行交易」。他說：「暗示這筆交易是基於非法因素所驅動的說法，完全是胡說八道。」

「基地集團」花了將近十年拉攏川普家族，包括在南韓獨家銷售川普品牌葡萄酒，也位於首爾的集團總部接待川普次子艾瑞克(Eric Trump)，今年2月聚會主題是如何加強美韓貿易。

紐約時報分析，川普與這家南韓企業之間的財務往來，說明了川普與全球合作夥伴維持將近30個生意項目的個人財務關係，已為自己製造了地雷區，如此狀況在美國現代史上的任何總統都是前所未見。

「基地集團」案例同時顯示川普可以從跟外國企業的交易裡獲利，而這些外國企業的命運則受到川普政府決策影響。

白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，川普並未介入貿易爭端。

德賽說：「利益衝突並不存在，川普政府的唯一特殊利益指導原則，就是要爭取美國人民的最大利益。」

川普控股公司去年直接從英國、印度、印尼、愛爾蘭、阿曼、菲律賓、卡達、羅馬尼亞、沙烏地阿拉伯、南韓、土耳其、越南、阿拉伯聯合大公國等至少收取1.25億付款。