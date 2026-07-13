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川普告IRS案吃癟 法官批毫無依據 和解遭撤銷 稅務豁免恐失效

編譯季晶晶／即時報導
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法官認定川普控告國稅局（圖）的100億美元求償案毫無法律依據，並裁定雙方和解協議...
法官認定川普控告國稅局（圖）的100億美元求償案毫無法律依據，並裁定雙方和解協議無效。(路透)

佛州聯邦法官威廉斯（Kathleen Williams）周一裁定，川普控告國稅局IRS）未能阻止承包商洩漏其報稅資料的100億美元求償案，「在法律與事實上毫無依據」，真正目的只是替今年5月與國稅局達成的一項和解協議取得法院背書，因此裁定該和解無效。

根據和解內容，司法部原本規劃設立18億美元「反司法武器化基金」，補償自稱遭政府不當打壓的人士，並讓川普及其長子小唐納、次子艾瑞克免於當時仍在進行的國稅局稅務查核。反司法武器化基金已於6月喊停。

威廉斯認為，該案並非真正想解決法律爭議，而是利用法院替和解協議取得正當性，因此禁止川普及相關人士日後在任何司法或行政程序引用這項和解。這也意味國稅局未來可能恢復對川普稅務案件的查核。

她還將川普律師Alejandro Brito移送佛州律師公會，評估是否違反律師倫理並予以懲戒；另一名律師Daniel Epstein則遭禁止在佛州南區聯邦法院執業至少一年。此外，法官也要求將這份裁定通知紐約州及華府律師公會。美國司法部代理部長布蘭奇和次長伍德華目前都因律師倫理申訴案受相關律師公會處理。

精華 FAQ

  • 法官指出，這起100億美元求償案在法律與事實上都毫無依據，並非真正要解決爭議，而是企圖利用法院替既有和解協議取得正當性。

  • 和解原本規劃由司法部設立18億美元反司法武器化基金，補償自稱遭政府打壓者，同時讓川普及其兩名兒子免於當時進行中的IRS稅務查核。

  • 法官禁止川普等人在日後任何司法或行政程序引用該和解，IRS可能恢復查核；另外，川普律師Brito遭送交律師公會評估，Epstein則被停權至少1年。

IRS 川普 國稅局

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