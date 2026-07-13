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川普稱將狠狠打擊伊朗 美軍連3晚發動空襲

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
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三名男孩13日在荷莫茲海峽、伊朗阿巴斯港淺水區玩耍，遠方可見一起爆炸竄起濃煙。（...
三名男孩13日在荷莫茲海峽、伊朗阿巴斯港淺水區玩耍，遠方可見一起爆炸竄起濃煙。（美聯社）

美國總統川普今天表示，美國今晚和明天將「狠狠」打擊伊朗美軍中央司令部隨後表示，美軍開始連續第3晚對伊朗發動空襲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）節目中說：「我們今晚和明天將狠狠打擊他們。」

▲ 影片來源：YouTube＠Hugh Hewitt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

彭博提到，川普還說美國將「蕩平」伊朗的鎬山（Pickaxe Mountain），「告訴伊朗人等著吧」。所謂「鎬山」位於伊朗中部伊斯法罕省（Isfahan）納坦茲（Natanz）核設施附近，外界懷疑建有地下秘密設施。

法新社報導，美國軍方今天表示，他們已對伊朗發動新一波空襲。這是美軍連續第3晚空襲伊朗。

美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體上發出聲明說：「這些空襲行動將持續讓伊朗軍隊付出沉重代價，並削弱他們在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊無辜平民和商業航運的能力。」聲明指出空襲行動始於美東時間下午4時45分。

精華 FAQ

  • 川普在保守派電台節目中表示，美國今晚和明天都將「狠狠」打擊伊朗，並以強硬語氣暗示後續還會有更大規模的軍事行動。

  • 中央司令部在社群媒體聲明中證實，美軍已對伊朗展開新一波空襲，而且是連續第3晚行動，目標是讓伊朗軍隊付出沉重代價。

  • 美方表示，空襲將削弱伊朗在荷莫茲海峽攻擊無辜平民與商業航運的能力，同時對伊朗軍事力量施加更大壓力，迫使其承受持續損失。

川普 伊朗 美軍中央司令部

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