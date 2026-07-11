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川普政府推低價加油站 每加侖僅3.47元 被發現已悄漲價

編譯廖振堯／綜合報導
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圖為一家埃克森美孚加油站。（路透）
圖為一家埃克森美孚加油站。（路透）

白宮7日宣布25家「自由燃料」(Freedom Fuel)加油站在賓州和新州啟用，為民眾提供更便宜的加油選擇，汽油定價每加侖3.47元。不過白宮也表示這些加油站並非由川普政府營運，亦未補貼其油價，目前仍不清楚究竟是誰在承擔低油價的成本；且這些加油站也逃不過價格波動，截至10日上午似乎已無任何一家維持在3.47元。

政治新聞網站Politico報導，白宮表示Freedom Fuel Network是一家私人公司，自願犧牲部分利潤，以協助正在承受高油價的美國駕駛人。川普則在社群媒體上發文表示這項計畫背後是一家「非常聰明的零售商」，這麼做是因為他們熱愛美國。

Politico採訪超過六位能源產業分析師、官員、與兩州零售商合作的人士，都表示完全不知道這項計畫的幕後推手是誰，也難以理解零售商如何能夠承受每加侖最高0.5元這種遠低於市場價格的折扣。

商業登記資料顯示，Freedom Fuel Network LLC於6月23日在德拉瓦州註冊，一周後川普便在「真實社群」(Truth Social)上開始宣傳這些加油站。一名獲准匿名說明此計畫的白宮官員表示，「沒有任何公司或個人在補貼這麼低的汽油價格。他們只是降低自己的利潤，使費城與新州的駕駛能以更便宜的價格加油。」白宮也拒絕安排Politico採訪自由燃料的公司代表。

海灣石油(Gulf Oil)首席能源顧問柯洛查(Tom Kloza)表示這些加油站不可能長時間維持這種價格，經濟現實會迫使他們不是關門就是漲價。柯洛查指出，新州等一些州禁止加油站低於市價出售汽油，避免大型零售商以削價來擠壓小型加油站生存空間。不過這些法規很少真正執行，因為折扣通常只是極短期促銷活動。

國會山莊報(The Hill)引述油價追蹤網站GasBuddy的油價地圖，截至10日上午，自由燃料25個加油站中的大多數油價至少為每加侖3.57元。至少有一家站點降價，不過還是高於最初宣傳的價格，GasBuddy發現新州一家加油站8日油價為每加侖3.89元，到10日早上降到3.57元。GasBuddy的地圖顯示，自由燃料加油站的價格總體上仍然比附近其他加油站便宜。

精華 FAQ

  • 白宮宣布這項計畫在賓州與新州推出，共25家加油站，原本主打每加侖3.47元的低價汽油，訴求是讓受高油價影響的駕駛人有更便宜選擇。

  • 因為白宮說沒有補貼油價，幕後誰在承擔折扣成本仍不清楚；分析師也認為每加侖最多0.5元的折扣低於市場行情，長期下去不是關門就是漲價。

  • GasBuddy資料顯示，大多數站點已升到每加侖至少3.57元；其中新州一家站8日為3.89元，10日降至3.57元，仍比最初宣傳價高，但整體仍低於附近同業。

加油站 川普 油價

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