川普拒簽署：無聊透頂 住房法仍自動生效

川普總統表示，如果沒通過規範投票的拯救美國法案，他絕不簽署國會已通過的住房法。但該法已自動生效。（歐新社）

川普 總統10日在社群媒體發文宣布：「我不會簽署已獲國會全面批准並送交白宮 的住房法案，以此抗議參院 未能通過『拯救美國法案』(SAVE America Act)。」住房法案全名為「21世紀住房之路法案」(21st Century ROAD to Housing Act)，它將在未經總統簽署的情況下，自動生效成為法律。

川抗議參院未通過ID投票法案 與共和黨緊張加劇

美聯社報導，川普有10天時間簽署住房法案、行使否決權，或讓法案在沒有他簽名情況下自動生效。10日截期已至，川普選擇不明確表態批准住房法案，讓它自動成為法律。川普的選擇，與其政府聲稱優先通過住房法以打擊通膨的立場相左；川普與共和黨在期中選舉年的緊張關係因此加劇；他們想回應選民關切的生活成本上升問題的努力，也因此受挫。

「拯救美國法案」又稱「保障美國選民資格法案」，該法案要求選民登記投票須提供公民身分證件，投票時也須出示證件。川普上任後力推該案，稱此乃國家緊急事項，若參院不通過該案，他就不簽其他法案。

住房法案旨在降低住房成本，促進更多平價住宅的建設與供應。法案6月22日在參院以85票對5票通過，23日在眾院以358票對32票過關，罕見獲得跨黨派支持。但24日川普突然宣布取消法案簽署儀式。

29日住房法案由眾院共和黨議長強生(Mike Johnson)正式送到川普手中。那時，川普曾向媒體表示，「對我來說，獲兩黨一致通過的住房法案無聊透頂(it’s a yawn)，和『拯救美國法案』比起來，根本無關緊要(so unimportant)。」

眾院議長強生上月29日將住房法案送交川普總統，但川普拒絕簽署，法案在十天後自動生效。（歐新社）

強生表示，「我希望他簽，如果他不簽，法律仍然生效，我們還是會慶祝。」強生還指出，他理解川普試圖表明選舉法案才是第一優先，「我認為他表達得非常有效」。

川普不簽住房法案的決定，讓民主黨人抓住機會痛批。參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在X平台表示，「川普的優先順位再清楚不過：增加家庭住房成本，為他自己謀取更大權力。」

「21世紀住房之路法案」的要點包括：住宅建案環境評估審查豁免或加速進行、對華爾街大型投資客可持有獨棟式住宅(single-family homes)成屋數量訂定上限。

住房法案是聯邦政府幾十年來為解決美國住房負擔能力問題採取的最廣泛措施。過去，由於州和地方政府監管規定，許多社區房屋建設，舉步維艱。白宮經濟學家今年稍早估計，全美住房缺口高達1000萬套，住房法可望填補部分缺口。

但住房法案無法解決美國住房困境的所有根本問題，包括建築工人短缺、保險成本上漲、租屋者和購屋者薪資成長速度跟不上需求等等，但該法案獲得房地產業和住房權益倡議者的支持。