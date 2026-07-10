特遣隊在孟菲斯4天擊斃2人 川普第2任期已10人遭移民官員槍殺
川普政府嚴打犯罪分子及無證移民，執法人員動輒開槍，聯邦打擊犯罪特遣隊4天內在田納西州孟菲斯擊斃2人，特遣隊自去年9月成立以來，已涉及4起死亡事件。至於涉及移民暨海關執法局(ICE)開槍的死亡事件更多達10起。
美聯社報導，聯邦打擊犯罪特遣隊屬下的兩名田州國民兵，5日在孟菲斯市中心追捕20歲男子強生(Tyrin Johnson) 時，由於對方逃跑時轉身持槍對著他們，於是向他開槍當場死亡。
事隔僅4天，屬於特遣隊之一的美國緝毒局人員，8日到孟菲斯一間酒店房間執行搜查令，由於嫌疑人拒絕開門於是破門而入，對方被疑伸手去摸腰間的槍，於是向他開槍及擊斃。
這起事件是特遣隊成立以來，在田州的第4起死亡事件，去年12月還涉及另一起開槍案，但未造成死亡。
總統川普去年9月成立聯邦打擊犯罪特遣隊，將國民兵及聯邦執法部門的特工，部署到他所聲稱的犯罪猖獗民主黨執政城市。儘管法院在其他城市阻止他派出特遣隊，但田州國民兵一直在孟菲斯作為特遣隊繼續行動。
田州共和黨籍州長李伊(Bill Lee)支持川普做法，但民主黨籍孟菲斯市長楊格(Paul Young)則態度有所保留。
另一方面，墨西哥52歲無證移民阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)在休士頓遭移民暨海關執法局(ICE)到執法人員槍殺，再次引起外界對ICE人員的關注。
英國「衛報」(The Guardian)根據公開報導的數據顯示，自川普第二任期上任以來，全美範圍內已有10起涉及聯邦移民執法人員開槍的死亡事件。
人權觀察(Human Rights Watch)及人權醫師組織(Physicians for Human Rights)上月公布調查報告，指出在川普第二任期的前500天裡，就有52人在遭ICE拘留期間死亡。
ICE發言人回應，執法人員會使用「解決危險情況所需的最低限度武力，以優先保障公眾及人員的安全」。又說從本月開始，人員會接受額外培訓，以應對「針對他們的有組織暴力活動」。
美聯社報導，田納西州孟菲斯的聯邦打擊犯罪特遣隊在4天內擊斃2人：1名20歲男子強生在逃跑時被指持槍對向國民兵而遭開槍，另1名嫌疑人在酒店拒絕開門後疑似摸槍，也被美國緝毒局人員擊斃。 文中指出，川普去年9月成立聯邦打擊犯罪特遣隊後，相關人員在田納西州已涉及4起死亡事件；其中去年12月還有1起開槍案，但當時沒有造成死亡，顯示其執法衝突持續升高。 根據《衛報》整理的公開數據，川普第2任期上任以來，全美已有10起涉及聯邦移民執法人員開槍的死亡事件；此外，人權觀察與人權醫師組織稱，前500天內還有52人死於ICE拘留。
精華 FAQ
美聯社報導，田納西州孟菲斯的聯邦打擊犯罪特遣隊在4天內擊斃2人：1名20歲男子強生在逃跑時被指持槍對向國民兵而遭開槍，另1名嫌疑人在酒店拒絕開門後疑似摸槍，也被美國緝毒局人員擊斃。
文中指出，川普去年9月成立聯邦打擊犯罪特遣隊後，相關人員在田納西州已涉及4起死亡事件；其中去年12月還有1起開槍案，但當時沒有造成死亡，顯示其執法衝突持續升高。
根據《衛報》整理的公開數據，川普第2任期上任以來，全美已有10起涉及聯邦移民執法人員開槍的死亡事件；此外，人權觀察與人權醫師組織稱，前500天內還有52人死於ICE拘留。
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