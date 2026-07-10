17公民死於移民執法 墨西哥擬在美國提刑事訴訟

墨西哥總統薛恩鮑姆指出，前後有14名墨西哥公民在ICE拘留期間死亡，墨國計畫在美國提出刑事訴訟。（歐新社）

墨西哥 總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)9日宣布，由於多名墨西哥公民在美國移民 執法期間遭槍殺，在外交途徑解決無果後，計畫向美國司法機關提出刑事訴訟，此舉顯示美墨兩國緊張關係持續升溫。

綜合路透及新華網報導，墨西哥政府指美國總統川普大舉打擊無證移民，最少有14名墨西哥公民遭移民暨海關執法局(ICE )拘留期間死亡，另有3人在ICE執法行動中喪命；休士頓7日又有一名在美已生活30年的52歲無證墨西哥公民阿勞霍(Lorenzo Salgado Araujo)遭到執法人員槍殺，事件除在休士頓引發激烈抗議，墨西哥政府亦決定採取行動。

薛恩鮑姆9日在總統府舉行記者會說，她對美國虐待墨西哥移民的行徑感到憤慨，強調「不能對死去的墨西哥人視而不見」，因此會提出刑事訴訟，向那些犯有謀殺罪或侵犯人權罪行的人追究責任。

外交部長維拉斯科(Roberto Velasco)也指出，過去曾多次透過外交管道要求美方解釋未果，因此決定不再經外交管道，而是直接循法律途徑，向美國檢察官提出訴訟追究美方執法人員的刑事責任，同時也會向美洲人權法院提出申訴。

墨西哥政府也計畫對營運移民拘留中心的私營企業提起民事訴訟。

薛恩鮑姆強調，她的政府會向所有提出請求的公民提供援助，尤其會協助那些「唯一罪名只是在美國誠實工作」的公民。

墨西哥過去也曾就該國公民在美國移民執法期間死亡發表聲明，但最新的舉動不僅措辭更加嚴厲，而且直接採取法律行動，說明墨美關係持續惡化。

美國國土安全部接受路透提問時，未直接回應墨西哥政府的行動，只強調川普政府執政期間，被拘留者的死亡率並未上升，「所有被拘留者都享有充分的正當程序，獲得適當的膳食、飲用水、醫療服務，以及與家人及律師溝通的機會」。

美國司法部尚未對此置評。