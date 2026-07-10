ICE拘留政策敗訴逾1.5萬次 堪稱「現代最驚人法律譴責」
美國移民及海關執法局(ICE)去年7月8日起，開始執行史無前例的大規模拘留政策，這項政策持續遭到各地法院抨擊。政治新聞網站POLITICO追蹤分析指出，該拘留政策執行一年下來，引發大量訴訟，ICE拘留並試圖驅逐移民案件遭聯邦法官判敗訴的次數，超過1萬5000次；堪稱「現代史上最驚人的法律譴責」。
POLITICO報導，至少有464名聯邦法官反駁了川普政府拘留政策，只有54名法官做出有利政府裁決，且絕大多數是川普任命的法官；大多數考量該政策的川普任命法官，最終都駁回該政策。川普政府為此告至上訴法院，但最近幾周也在上訴法院面臨法律潰敗，現在已將最後希望寄託在最高法院。
根據ICE去年7月8日發出的備忘錄，政府重新解讀1996年法律，要求ICE「強制拘留」數以萬計已在美國紮根且絕大多數沒有犯罪紀錄的移民，而且不得保釋。過去歷屆政府都認為該法僅適用於近期非法越境者，被拘留者也都有獲得保釋聽證的機會。
這項「強制拘留」被ICE用在所有未經許可入境者身上，無論他們在美國居住多久、是否已在當地紮根、配偶或子女是否為美國公民，同時無視他們在ICE報到或移民法庭聽證的出勤紀錄是否完美。
一年來，因新政策遭拘留者向全國各地聯邦法院緊急提交了數萬分「人身保護令申請」(petitions for writs of habeas corpus)，要求釋放或舉行保釋聽證。法官的回應絕大多數都是下令釋放或至少舉行保釋聽證，要求政府證明繼續拘留他們的合理性。
這類反駁政府的裁決，超過1萬5000次；維持ICE拘留的裁決只有約2200起，且大都集中在少數幾家法院，由小部分法官主導。
POLITICO報導，這些駁回決定來自眾多法院以及自雷根以來歷任總統任命的法官；他們確立的法律先例，對ICE大規模拘留計畫造成阻礙，也可能影響未來政府。
不過，負責監管ICE的國土安全部表示，政府對於強制拘留所持的法律立場仍充滿信心，路易斯安納州第五巡迴上訴法院和密蘇里州第八巡迴上訴法院，已判政府勝訴，其他訟案政府已向最高法院提出上訴。
因ICE重新解讀1996年法律，對大量已在美國扎根、且多數無犯罪紀錄的移民實施強制拘留並禁止保釋，許多被拘留者因此向聯邦法院聲請人身保護令。 根據POLITICO追蹤，超過464名聯邦法官反對該政策，僅54名法官支持政府，且多數案件判政府敗訴，法官常要求釋放或至少先舉行保釋聽證。 政府雖在第五巡迴與第八巡迴上訴法院取得部分勝訴，但整體上訴連番失利，現在已把翻盤希望寄託在最高法院，國土安全部仍表示對法律立場有信心。
精華 FAQ
因ICE重新解讀1996年法律，對大量已在美國扎根、且多數無犯罪紀錄的移民實施強制拘留並禁止保釋，許多被拘留者因此向聯邦法院聲請人身保護令。
根據POLITICO追蹤，超過464名聯邦法官反對該政策，僅54名法官支持政府，且多數案件判政府敗訴，法官常要求釋放或至少先舉行保釋聽證。
政府雖在第五巡迴與第八巡迴上訴法院取得部分勝訴，但整體上訴連番失利，現在已把翻盤希望寄託在最高法院，國土安全部仍表示對法律立場有信心。
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