ICE拘留政策敗訴逾1.5萬次 堪稱「現代最驚人法律譴責」

ICE的拘留中心不斷傳出被拘留者死亡，升高緊張。圖為聯邦執法人員在新澤西州阻止抗議民眾。（路透檔案照）

美國移民 及海關執法局(ICE )去年7月8日起，開始執行史無前例的大規模拘留政策，這項政策持續遭到各地法院抨擊。政治新聞網站POLITICO追蹤分析指出，該拘留政策執行一年下來，引發大量訴訟，ICE拘留並試圖驅逐移民案件遭聯邦法官判敗訴的次數，超過1萬5000次；堪稱「現代史上最驚人的法律譴責」。

POLITICO報導，至少有464名聯邦法官反駁了川普 政府拘留政策，只有54名法官做出有利政府裁決，且絕大多數是川普任命的法官；大多數考量該政策的川普任命法官，最終都駁回該政策。川普政府為此告至上訴法院，但最近幾周也在上訴法院面臨法律潰敗，現在已將最後希望寄託在最高法院。

根據ICE去年7月8日發出的備忘錄，政府重新解讀1996年法律，要求ICE「強制拘留」數以萬計已在美國紮根且絕大多數沒有犯罪紀錄的移民，而且不得保釋。過去歷屆政府都認為該法僅適用於近期非法越境者，被拘留者也都有獲得保釋聽證的機會。

這項「強制拘留」被ICE用在所有未經許可入境者身上，無論他們在美國居住多久、是否已在當地紮根、配偶或子女是否為美國公民，同時無視他們在ICE報到或移民法庭聽證的出勤紀錄是否完美。

一年來，因新政策遭拘留者向全國各地聯邦法院緊急提交了數萬分「人身保護令申請」(petitions for writs of habeas corpus)，要求釋放或舉行保釋聽證。法官的回應絕大多數都是下令釋放或至少舉行保釋聽證，要求政府證明繼續拘留他們的合理性。

這類反駁政府的裁決，超過1萬5000次；維持ICE拘留的裁決只有約2200起，且大都集中在少數幾家法院，由小部分法官主導。

POLITICO報導，這些駁回決定來自眾多法院以及自雷根以來歷任總統任命的法官；他們確立的法律先例，對ICE大規模拘留計畫造成阻礙，也可能影響未來政府。

不過，負責監管ICE的國土安全部表示，政府對於強制拘留所持的法律立場仍充滿信心，路易斯安納州第五巡迴上訴法院和密蘇里州第八巡迴上訴法院，已判政府勝訴，其他訟案政府已向最高法院提出上訴。