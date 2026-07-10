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2025財年發132萬張綠卡 墨西哥人最多 中國6.5萬人排第三

記者胡玉立／綜合報導
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2025會計年美國共核發132萬張綠卡，墨西哥最多，中國排第三。（美聯社）
2025會計年美國共核發132萬張綠卡，墨西哥最多，中國排第三。（美聯社）

國土安全部國土安全統計辦公室6月發布的合法永久居民報告顯示，2025會計年度（2024年10月1日至2025年9月30日）有132萬80人獲得美國綠卡。其中，墨西哥取得綠卡人數最多，有19萬5760人；古巴排名第二，有8萬4820人；中國排名第三，有6萬5670人。其他前十大取得綠卡的移民國籍依序是：印度、多明尼加、菲律賓、阿富汗、薩爾瓦多、哥倫比亞、越南。

新聞周刊(Newsweek)報導，這份報告橫跨拜登政府任期末和川普總統第二任期初，涵蓋了在川普政府多項政策變更生效以前獲准的申請，相關數據可能無法完整反映未來綠卡批准情況的變化。2025會計年度核發的綠卡數目低於2024會計年度的136萬張綠卡。

親屬移民是取得綠卡的主要途徑：美國公民的直系親屬，包括配偶、21歲以下未婚子女和父母，共獲得68萬4530張綠卡，占全部獲發綠卡者的半數以上。

其次是家庭擔保優先類別，包括美國公民的成年子女和兄弟姐妹，以及合法永久居民的某些親屬，共獲發19萬6740張綠卡。

第三大類是就業移民，勞工及其符合資格的家庭成員獲發15萬9070張綠卡。

難民調整身分為永久居民者共獲發11萬6470張綠卡；庇護獲准者拿到的綠卡共計6萬390張；另有5萬2470張綠卡是透過綠卡抽籤(Diversity Visa Lottery)發出。

數據還顯示，有2萬9410張綠卡核發給受雇於美國政府的特定伊拉克人、阿富汗人及其家庭成員。

犯罪受害者及其親屬獲得1萬5030張綠卡；另有3870人是經由移民法官批准的「取消遣返」移民救濟措施，取得永久居留權。

川普去年1月上任後，推出諸多從嚴審查合法永久居民及綠卡申請人的新措施，並提議對某些取得綠卡途徑設限；美國公民及移民服務局(USCIS)今年5月發布影響深遠的政策備忘錄，指示官員以更大自由裁量權來審理相關申請案，強調身分調整是酌情決定的福利，而非既定權利；這些都將直接影響下一會計年度的綠卡核發情況。

會計年度獲發綠卡人數前十名國家 資料來源：國土安全部國土安全統計辦公室
會計年度獲發綠卡人數前十名國家 資料來源：國土安全部國土安全統計辦公室

精華 FAQ

  • 2025會計年度美國共核發132萬80張綠卡。來源國前三名依序為墨西哥19萬5760人、古巴8萬4820人、中國6萬5670人，顯示拉美與亞洲移民仍占重要比例。

  • 親屬移民是最大宗，美國公民直系親屬共獲68萬4530張，超過總數一半；其次是家庭擔保優先類別19萬6740張，就業移民則有15萬9070張。

  • 因報告橫跨拜登任期末與川普第二任期初，多數數據來自新政策生效前的申請；加上川普上任後加強審查、USCIS提高裁量，未來核發情況可能明顯改變。

綠卡 印度 古巴

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