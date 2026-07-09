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嚴打H-1B簽證詐欺 川普政府首度大規模查緝

記者顏伶如／綜合報導
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勞工部宣布擴大調查H-1B簽證詐欺，已發出數十張傳票。（路透）
勞工部宣布擴大調查H-1B簽證詐欺，已發出數十張傳票。（路透）

勞工部督察長德斯波西托(Anthony D'Esposito)8日接受福斯商業新聞網(FOX Business)晨間節目訪問時說，川普政府首度展開針對H-1B簽證欺詐的大規模查緝行動，調查人員已經發出數十張傳票。他說，簽證詐欺犯不只是工廠勞工或從事勞力密集的勞工而已，還包括在醫療機構、醫師診所任職的外籍人士，「這些人將讓民眾真實受害，可能導致喪命」。

勞工部督察長：已發出數十傳票

德斯波西托表示，川普政府加大力道打擊移民相關的詐欺行為，調查目標包括H-1B與「PERM勞工認證」濫用、勞工販運、排擠美國勞工等。

他表示，政府一定「追查所有線索」，吹哨者已經對某些規模最大的企業提出檢舉，例如高知特(Cognizant)。他表示，這是政府擴大反詐欺運動的最新措施。

德斯波西托受訪時說，H-1B與PERM簽證詐欺就是「另一個詐騙助長暴力犯罪的例子。」他表示，許多簽證與人口販運案件裡的外籍勞工都跟販毒集團、跨國黑幫有關，「這正是我們應該做的工作，不只是要讓美國再次安全，同時也要讓美國再次變得負擔得起」。

他表示，這波打擊H-1B簽證欺詐的行動裡，調查人員已發出數十張傳票。

H-1B是非移民工作簽證，允許美國公司在特定專業領域聘請高技術外籍員工，效期三年但可延長至六年。根據統計，使用H-1B簽證數量最多的是科技產業，最近幾年占所有新申請案60%至70%，其他主要產業包括諮詢與專業服務、工程與製造、醫療保健與醫學研究、高等教育。

德斯波西托表示，加州、紐約州、伊利諾州是H-1B簽證申請人數排名最多的幾個州。他表示，川普政府的目標是要確保辛勤工作的美國人不會看到自己的飯碗被外國人搶走，或者被那些在制度裡鑽漏洞、想到美國享受福利卻無法勝任工作的人搶走工作。

副總統范斯8日來到「決戰州」威斯康辛州，在密爾瓦基宣導針對H-1B簽證詐欺的打擊行動時說，勞工部已對涉嫌H-1B簽證詐欺的外籍人士展開調查。

范斯在威州空軍國民兵第128空中加油聯隊發表談話說：「原則很簡單，美國工作就應該留給美國工人，不是外國詐欺犯，勞工部正在做出反擊。」他說，大型企業與海外詐欺犯利用工作簽證壓低美國勞工薪資，想對簽證計畫占便宜的人不該允許入境。

精華 FAQ

  • 此次查緝主要針對H-1B簽證欺詐，同時也擴及PERM勞工認證濫用、勞工販運與排擠美國勞工等問題，屬於川普政府首度的大規模行動。

  • 督察長德斯波西托表示，調查人員已經發出數十張傳票，並會追查所有線索；吹哨者也已檢舉部分大型企業，顯示查緝行動正在擴大。

  • 官方主張是要避免美國工作被外國詐欺犯奪走，並防止企業利用工作簽證壓低薪資；范斯則強調，美國工作應優先留給美國工人。

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