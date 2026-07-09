卡達送的禮物 川普「新空軍1號」改裝倉促 防禦和通信不到位

川普總統搭乘新的總統座機「空軍一號」7日飛抵土耳其的安卡拉機場，出席北約峰會。這是新的「空軍一號」海外處女航。(美聯社)

川普 總統2025年5月接受卡達皇室「餽贈」的波音 747-8型豪華私人飛機之後，隨即交由空軍進行改裝成符合軍用規格的總統專機。軍方原本預計改裝工程需耗時2年，其中最複雜的部分在於將機身外殼徹底拆到只剩骨架，仔細檢查是否被安裝竊聽裝置或木馬程式，再予以復原並加裝保密通訊指揮管制設備。

可是川普等不及，命令空軍盡快讓這架新空軍一號重返天空。

據華盛頓郵報 報導，由於總統設定的時間緊迫，限制了飛機的改裝項目。空軍表示改裝工程幾乎沒有更動專機原有的客艙布局，全部費用不到4億元。

另外，新空軍一號也無法加裝空中加油裝置；其最大航程約為9200哩。

美聯社分析了新總統專機6月底首次亮相以來的所有公開照片，推斷這架編號VC-25B Bridge的飛機並未配備反飛彈防禦系統，外露的通訊天線數目也明顯少於舊型的VC-25A。

航空和國防產業諮詢公司Teal Group資深分析師格特勒(Jeremiah Gertler)表示，「如果目標是盡可能快速且便宜地完成改裝，那就會讓人認為飛機的改裝內容似乎大幅縮水。」

但是空軍辯稱，關於這架飛機的快速改裝「在飛行安全、維安防護或通信保密方面都不會冒任何風險。」但軍方同時也表示，「(空軍一號)最終型式所需要的幾項高度複雜改裝工程項目被刻意從這架『橋梁』飛機上刪除。」空軍承認，機身主要艙門並沒有加寬(以便必要時容納擔架進出)，機艙內也沒有加裝更多樓梯。

一名資深政府官員表示，這架「橋梁」飛機經過了徹底的反間諜裝置檢查和安全評估。「我們相信這架飛機安全可靠，並配備了滿足總統任務要求的最先進的科技。」

不過航空專家認為，由於安全防護系統的明顯欠缺，以及通訊能力可能不足，VC-25B「橋梁」比較適合供國內飛行使用。

格特勒說，「這架飛機看起來像是只供國內使用的機型。」

川普總統搭乘新的總統座機「空軍一號」7日飛抵土耳其的安卡拉機場，出席北約峰會。這是新的「空軍一號」海外處女航。(美聯社)