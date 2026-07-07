連世界盃也要「美國優先」？川普介入紅牌 美歐衝突再起

美國總統川普。（美聯社）

跨大西洋關係過去一年半以來持續緊張，北大西洋公約組織(NATO)領袖7日在土耳其召開峰會前夕，川普 總統爭取到美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)解除紅牌禁賽處罰，在歐洲引發強烈不滿，再次考驗美歐關係。

紐約時報報導，比利時官員與歐洲足球界人士6日對巴洛根禁賽處罰遭撤銷一事表示憤慨，巴洛根原本因為紅牌被禁止出戰當晚對比利時的世界盃 賽事。

川普今年初曾威脅吞併北約成員國丹麥的自治領地格陵蘭島，撼動北約根基，抨擊歐洲盟友在伊朗戰爭中未支持美國，並揚言威脅撤回駐歐部隊。

歐洲領袖原本期盼藉由北約峰會展現軍費成長以留住美國的承諾，但俄羅斯在峰會前夕加劇對烏克蘭的攻勢，讓情勢更加嚴峻。

知情人士透露，川普上周致電國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)，要求重新審查巴洛根的禁賽處罰。

FIFA 5日宣布解除禁賽，比利時外交大臣佩瑞弗(Maxime Prevot)批評，「這項決定顯然引發很多疑問，若一通電話真的可以解釋這項令人費解的決定，形同破壞足球和體育運動的最基本規則。」

比利時皇家足球協會(RBFA)的申訴遭國際足總申訴委員會駁回，理由是該協會非當事方，歐洲足總則批評川普此舉「跨越紅線」。

川普6日在白宮證實，曾打電話要求英凡提諾「重新審查」，但堅稱「我沒有告訴他該怎麼做，且我也不認為這是他自己做的決定」。

英凡提諾則表示，他向川普解釋當時相關程序仍在進行，「這就是FIFA運作的方式，也是我將始終堅持的原則」。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團(Eurasia)歐洲區總經理拉曼(Mujtaba Rahman)認為，此事雖然不至於撼動跨大西洋關係，卻提醒歐洲政府川普「不受任何規則或規範約束，且他所做的一切都毫不保留地奉行『美國優先 』政策」。

比利時智庫布魯蓋爾(Bruegel)資深研究員柯克加德(Jacob Funk Kirkegaard)指出，此事恐讓已與川普保持距離的歐洲右派領袖更難靠攏，但歐洲眼下仍「迫切需要」川普在此次北約峰會的支持，因為烏克蘭亟需美製的愛國者(Patriot)防空系統，「所以他們不會主動挑起爭端」。