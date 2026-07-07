好諷刺…川普想廢出生公民權 美國隊前鋒巴洛根曾是受惠者

1日領了紅牌的巴洛根，在川普向足總求情下6日順利代表美國隊出戰比利時，也成了本屆世界盃的爭議焦點。（美聯社）

「意外成為美國人」的足球選手巴洛根(Folarin Balogun)，最近置身世界盃 賽事裡美國與足球政治的風口浪尖。巴洛根1日對決波赫時因犯規而遭受紅牌處分，國際足球總會(FIFA)5日改口宣布暫緩禁賽令，巴洛根順利參加6日美國隊對戰比利時的16強之爭。路透分析，此一轉折明顯充滿諷刺意味。

美聯社報導，美國球迷對此轉折也感受複雜，既興奮又震驚，又盼巴洛根為美國贏球，但也憂心運動的公平性。

長期主張取消出生公民權的川普 總統日前幫巴洛根求情，親自致電FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)要求讓遭到禁賽處分的巴洛根能獲得通融得以參賽。

25歲的巴洛根獲得美國國籍是因為當年奈及利亞籍母親到紐約旅遊之後，因為妊娠周數過久無法搭機返鄉，而在美國生產。巴洛根滿月時，母親帶著他返回英國。

巴洛根在倫敦成長，曾參加英格蘭青少年隊。英國、奈及利亞、美國都是可以選擇的國家隊，但他2023年決定加入美國足球總會計畫，爭取代表美國進軍世界盃。

巴洛根的身世背景為原本就充滿傳奇色彩的世界盃賽事增加更多看點，在公民權、移民、美國認同成為美國政治焦點話題之際，出生公民權的支持者則為巴洛根球場表現喝采。

「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)2日社論標題寫道，巴洛根證明「出生公民權並非漏洞，而是美國」。

普利西奇(Christian Pulisic)一直是美國男子足球隊少數真正具有知名度的球星。身為「美國隊長」的普利西奇今年依然獲得贊助廠商高度青睞，但巴洛根卻是美國隊最亮眼、最具突破表現的新秀，攻進三球的成績讓球迷對美國有機會晉級萌生希望。

川普幫巴洛根求情的時間點，距離川普取消出生公民權行政命令被最高法院推翻還不到一周。

「美國移民委員會」(American Immigration Council)政策主任羅威瑞(Jorge Loweree)說：「這個故事發生的時機與發展過程，真的是讓人歎為觀止。」

他又指出，「巴洛根的案例，正是出生公民權所帶來益處的一個非比尋常的例證。它讓人們獲得原本不可能擁有的機會：充分發揮自己的潛能，並以造福全體美國人的方式，為美國作出貢獻。」

美國主將巴洛根(右)1日對波赫之戰拿了紅牌，應禁賽一場，但足總判他暫緩執行一年，引起國際譁然。（路透）