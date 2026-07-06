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川普認了致電FIFA重審紅牌：我沒有要求結果

編譯廖振堯／綜合報導
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川普總統(右)證實他曾打電話給國際足總，但他不知道紅牌是什麼。照片是2018年F...
川普總統(右)證實他曾打電話給國際足總，但他不知道紅牌是什麼。照片是2018年FIFA主席英凡提諾（左）拜訪白宮時所攝，川普手中拿著一張紅牌。（美聯社）

美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)在1日對波赫的32強賽中吃下紅牌，本應在6日對比利時的16強賽中禁賽一場，國際足總(FIFA)5日卻又准許巴洛根出賽。川普總統證實他致電FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)敦促再審此判決，但並未要求有結果；政治新聞網站Politico則指出，川普和官員動用了遊說、法律及外交手段，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等人也參與其中。

美聯社報導，川普6日在橢圓形辦公室被問及此事時說他只是要求審查，並沒有說「你們必須這麼做」。川普自稱非常了解體育，但承認自己最初並不知道紅牌是什麼，也不知道有什麼後果，當他得知巴洛根會被禁賽一場時決定介入此事。他也讚揚FIFA暫停處罰的決定。

美國隊1日擊敗波赫後，白宮世界盃工作小組執行主任、紐約市前市長朱利安尼之子安德魯．朱利安尼(Andrew Giuliani)就立刻通知川普波洛根拿到紅牌，當天晚上白宮就決定採取行動，朱利安尼、盧特尼克以及美國足球協會(U.S. Soccer Federation)官員開始準備紅牌申訴的程序。

政治新聞網站POLITICO採訪了六位直接參與或聽取了本周事件簡報的美國政府和足協官員。據參與討論的人士透露，美國足協的法律團隊正式準備並向國際足總提交申訴，同時朱利安尼和盧特尼克表示如有需要，白宮律師可以協助進行法律分析。

川普2日致電英凡提諾詢問國際足總有關紅牌判罰的相關規則，以及球員遭到停賽的依據。英凡提諾仔細聆聽了他的問題，但並未對最終結果作出任何承諾。

朱利安尼及美國足協的重要捐款人古德溫(Scott Goodwin)將矛頭指向了發出紅牌的裁判克勞斯(Raphael Claus)過去的一場假球調查紀錄。知情人士透露，一些分析克勞斯過往爭議事件的文章在高階政府官員間流傳，讓他們評估所有可能支持申訴的論點。克勞斯在那場假球調查未被指控有不當行為，巴西足協6日也為克勞斯辯護。

在川普6日發表前述言論後不久，英凡提諾便發表聲明詳細說明了他與川普的通話內容，「我解釋說，FIFA的獨立司法機構正在進行法律程序，此案將由主管機構在適當時候作出裁決。」

歐洲足總則批評國際足總跨越紅線，難以置信。

精華 FAQ

  • 川普證實曾致電FIFA主席英凡提諾，詢問紅牌判罰與停賽依據，並敦促重新審查，但強調自己沒有要求必須改判，只是希望看清楚程序。

  • FIFA在6日准許巴洛根出賽，等於暫停原本因紅牌而產生的停賽效果。英凡提諾並表示，案件仍由FIFA的獨立司法機構依程序處理。

  • 報導指出，美方結合了遊說、法律與外交手段，由白宮官員、商務部長與美國足協法律團隊協力處理，並準備向FIFA提出正式申訴。

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