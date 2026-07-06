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川普首曝習近平訪美時間 預告9月24日前後 稱要蓋白宮宴會廳迎接

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普5月15日結束參觀北京中南海後，離開時向中國國家主席習近平做出手勢。...
美國總統川普5月15日結束參觀北京中南海後，離開時向中國國家主席習近平做出手勢。（路透）

美國總統川普表示，他預計將於9月24日前後會晤中國國家主席習近平，時間與聯合國大會同期。

彭博資訊報導，川普6日在一場活動中談到白宮宴會廳興建計畫時，提到習近平可能到訪白宮的日期，並表示習近平可能往訪，也是興建新宴會廳的原因之一。

川普說：「例如，習主席將在9月24日前後來這裡，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」

▲ 影片來源：X平台＠biznakenya（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普先前曾表示，預計於9月接待習近平，但未曾提出可能的訪問日期。如果習近平屆時造訪華府，行程將與一年一度的聯合國大會同期。川普預定於9月22日在聯合國大會發表演說，通常也會在紐約停留數晚，與其他世界領袖會晤；習近平自2012年就任以來，僅出席聯合國大會一次。

精華 FAQ

  • 川普在活動中表示，他相信習近平會在9月24日前後到訪白宮，並強調這是他目前對訪問時間的判斷，尚未見官方正式公布。

  • 川普說，若習近平來訪，將有大量賓客與各國領袖參與相關活動，因此需要一座可容納數千人的大型宴會廳，作為接待與會晤用途。

  • 報導指出，若習近平屆時到訪華府，時間將接近一年一度的聯合國大會；川普也預定在9月22日於聯合國大會發表演說。

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