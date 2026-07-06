川普白宮新建停機坪趕工 傳與習近平9月訪美有關
美國總統川普今天證實，白宮正建造「漂亮的」新直升機停機坪，這是他親自主導白宮改造計畫的最新工程。
「華盛頓郵報」報導，承包商已被要求加快施工進度，以便在即將到來的國是訪問前完工，似乎與中國國家主席習近平9月訪問有關。
法新社提到，這座停機坪位於白宮南草坪（South Lawn）。數十年來歷任總統和第一家庭常被拍到在這片草地登上或離開「陸戰隊一號」（Marine One）直升機。
川普告訴媒體：「現在我們正在建造一座直升機停機坪，漂亮的停機坪，上面會有白宮徽章，是用花崗岩，雕刻的花崗岩…真的非常漂亮。」
川普表示，這個降落區目的是解決塞考斯基公司（Sikorsky）製造的新型總統直升機機隊相關問題。
外界先前普遍報導直升機的排氣會導致草地燒焦，川普今天還說，直升機產生的氣流非常強勁，草坪實際上會「被連根拔起」。
川普表示，塞考斯基公司同意負擔這項工程費用，因為他們對於草坪問題「感到有點愧疚」。
他說：「大約5、600萬美元，他們全額買單。我聽到他們會支付費用時說『那我們就做個漂亮的吧，不要隨便做塊白色混凝土了事』。」
然而華郵報導工程費用是上述數字至少約兩倍，約1300萬美元，而且也包括南門廊（South Portico）和鄰近車道翻新。
這座新停機坪設在白宮南草坪，長年是總統與第一家庭搭乘「陸戰隊一號」的主要上下機地點，具有相當高的象徵性與實用性。 《華盛頓郵報》指出，承包商被要求加快施工，好在即將到來的國是訪問前完工，因此外界推測此舉可能是為習近平九月訪美做準備。 川普表示，塞考斯基公司會全額支付工程費，約五到六百萬美元；他也說新降落區是為解決總統直升機造成草坪受損的問題。
精華 FAQ
這座新停機坪設在白宮南草坪，長年是總統與第一家庭搭乘「陸戰隊一號」的主要上下機地點，具有相當高的象徵性與實用性。
《華盛頓郵報》指出，承包商被要求加快施工，好在即將到來的國是訪問前完工，因此外界推測此舉可能是為習近平九月訪美做準備。
川普表示，塞考斯基公司會全額支付工程費，約五到六百萬美元；他也說新降落區是為解決總統直升機造成草坪受損的問題。
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