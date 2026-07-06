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NASA署長真心話：中科技突飛猛進 與美爆發激烈太空競賽

編譯俞仲慈／綜合報導
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NASA署長承認，美中正進行激烈的太空競賽。(路透)
NASA署長承認，美中正進行激烈的太空競賽。(路透)

國家航空暨太空總署(NASA)署長艾薩克曼(Jared Isaacman)5日接受哥倫比亞廣播公司「面對國家」(CBS Face the Nation)節目專訪，指出中國科技突飛猛進，已經足以與美國進行激烈的太空競賽。

CBS新聞報導，艾薩克曼接受專訪時直言：「中國發展速度非常驚人，他們完全有能力做到蘇聯第一次太空競賽未能辦到的事。」艾薩克曼透露美國設定2028年將太空人送上月球，中國也計畫2030年前將自家太空人送上月球，雙方時程相差無幾：「他們計畫2029年實現登月，而我們目標是2028年底，相差數個月、不是數年。」並強調：「中國一定會把太空人送上月球，這點毋庸置疑。」

面對中國來勢洶洶的太空競爭力，艾薩克曼提出質疑：「真正問題在於美國能否比他們更早重返月球？以及這次我們是否會採取不同方式？」

今年4月，四名太空人搭乘「阿提米絲2號」(Artemis II)完成繞月飛行任務後，本月初NASA宣布明年下一階段「阿提米絲3號」(Artemis III)太空人名單，任務目的是測試關鍵登陸系統，也是2028年美國重新將太空人送上月球的重大里程碑。

艾薩克曼表示，「阿提米絲3號」任務是「全球三枚最強大的火箭在地球軌道協同運作，測試各自能力」，並形容任務模式「非常阿波羅9號(Apollo 9)」，目的是確保NASA對「阿提米絲4號」(Artemis IV)登月器擁有足夠信心：「這是一項切實可行的計畫以便讓太空人重新踏上月球表面。」

另外艾薩克曼也證實，NASA自2027年起將以幾乎每月一次的頻率發射太空船，建立持久的月球駐紮能力，當太空人2028年登陸月球「將會有一輛月球探測車，也會有初步基礎設施」，2029年還有更多設施陸續完成，讓月球成為人類登陸火星的實驗場：「我認為到了2030年代初期，月球會像國際太空站(International Space Station)一樣，太空人將停留相當長時間，以便我們在這種環境下學習，並為火星任務預作準備。」

精華 FAQ

  • 艾薩克曼認為中國發展速度非常驚人，已具備與美國在太空領域正面競爭的能力，甚至可能完成蘇聯首次太空競賽未能做到的事，尤其在登月計畫上進展明顯。

  • 美國目標是在2028年底讓太空人重返月球，中國則規劃在2030年前完成載人登月，艾薩克曼指出兩者時程其實只差數個月，而非以年計算的巨大落差。

  • NASA計畫自2027年起近乎每月發射太空船，逐步建立月球駐紮與基礎設施，讓月球成為長期停留與實驗場所，累積經驗後再為火星任務做準備。

太空人 NASA

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