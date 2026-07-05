看著自己打招呼 川普國慶演說前被目睹在包廂幽默一幕

川普總統4日在發表國慶演說前，在包廂裡等候時，正在觀看福斯新聞的現場直播，等畫面播到自己時，他揮了揮手打招呼。(美聯社)

川普 總統4日原訂晚間9時45分發表美國建國250周年演說，但因為現場雷雨交加，演說延後至晚間11時15分左右才開始。期間，川普在現場附近的包廂等候時，被大樓外媒體直播畫面拍到他看著電視機裡的自己打招呼，引發網友熱議這幽默的一幕。

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根福斯新聞畫面，川普在包廂裡用大電視收看福斯的國慶活動特別節目。等到福斯將畫面切到現場畫面時，川普看到電視裡的待在包廂的自己舉起手向鏡頭揮了揮手打招呼，形成一個「川普看著自己打招呼」的畫面，並透過直播鏡頭形成一個有如「無限反射鏡」的畫面。

片段在網路上引起熱議，有人說「這好像全面啟動（電影，Inception）」、「他一定覺得自己的後腦勺很好看」、「福斯新聞進入了川普多重宇宙！」