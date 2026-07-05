我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／山本由伸7局0失分飆10K 讓教士吞下8連敗

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

看著自己打招呼 川普國慶演說前被目睹在包廂幽默一幕

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4日在發表國慶演說前，在包廂裡等候時，正在觀看福斯新聞的現場直播，等畫面...
川普總統4日在發表國慶演說前，在包廂裡等候時，正在觀看福斯新聞的現場直播，等畫面播到自己時，他揮了揮手打招呼。(美聯社)

川普總統4日原訂晚間9時45分發表美國建國250周年演說，但因為現場雷雨交加，演說延後至晚間11時15分左右才開始。期間，川普在現場附近的包廂等候時，被大樓外媒體直播畫面拍到他看著電視機裡的自己打招呼，引發網友熱議這幽默的一幕。

▲ 影片來源：Ｘ＠EricLDaugh（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根福斯新聞畫面，川普在包廂裡用大電視收看福斯的國慶活動特別節目。等到福斯將畫面切到現場畫面時，川普看到電視裡的待在包廂的自己舉起手向鏡頭揮了揮手打招呼，形成一個「川普看著自己打招呼」的畫面，並透過直播鏡頭形成一個有如「無限反射鏡」的畫面。

片段在網路上引起熱議，有人說「這好像全面啟動（電影，Inception）」、「他一定覺得自己的後腦勺很好看」、「福斯新聞進入了川普多重宇宙！」

川普

上一則

北京錫安教會牧師美國慶日獲釋、抵達洛杉磯 家屬感謝川普

下一則

「川普是你們總統」、 「真的發生了」 白宮蹭泰勒絲流量

延伸閱讀

川普國慶演說因雨延後近2小時 「我們絕不會被嚇倒」

川普國慶演說因雨延後近2小時 「我們絕不會被嚇倒」
川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
國慶日高溫上看107℉ 川普放話：演說會很長 證明我什麼都能做到

國慶日高溫上看107℉ 川普放話：演說會很長 證明我什麼都能做到

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。(美聯社)

私下拿湯匙指台灣 紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

2026-07-01 23:17

超人氣

更多 >
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用