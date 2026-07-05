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川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

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川普國慶演說力挺「拯救美國法案」 與第一夫人一起觀賞煙火

編譯俞仲慈／即時報導
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川普總統5日觀看國慶煙火秀。(路透)
川普總統5日觀看國慶煙火秀。(路透)

川普總統原定美東時間晚上9時45分發表國慶演說，不料暴風氣候影響，群眾被迫疏散，演說與煙火秀也隨之延後，直到深夜11時15分左右，川普終於上台演說，接受現場民眾歡呼。

根據國家公共廣播電台(NPR)報導，川普一上台就說：「晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了。」並強調：「我要感謝所有人，因為他們做得對，他們看到了閃電，我說『沒辦法，即使我們必須在凌晨4時對著一個人講話，我也會在這裡，我們絕不會被嚇倒』。」

川普總統4日晚間11時許發表國慶演說。(美聯社)
川普總統4日晚間11時許發表國慶演說。(美聯社)

川普在演講中力挺「拯救美國法案」(SAVE America Act)要求選民投票必須提出公民身分證明，並重申「美國是一個勝利者國家」，此外還抨擊共產主義，誓言美國「永遠不會成為共產主義國家」，結束演說後，川普與第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)一起觀賞絢麗的國慶煙火秀。

川普總統(左)5日與第一夫人梅蘭妮亞(右)一起觀賞國慶煙火。(美聯社)
川普總統(左)5日與第一夫人梅蘭妮亞(右)一起觀賞國慶煙火。(美聯社)

主辦單位「自由250」(Freedom 250)在華府周邊、包括林肯紀念堂倒影池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)、波托馬克河(Potomac River)駁船以及西波托馬克公園(West Potomac Park)等十處地點施放85萬枚煙火，時間持續約40分鐘之久。

根據報導，來自全國各地的民眾排隊數小時來到國家廣場(National Mall)，不僅要接受嚴格安檢，還要忍受華氏102度高溫，這波破紀錄熱浪迫使多場慶祝活動取消，結果天公不作美，逾37萬多人被迫緊急疏散，最終約15萬人返回現場聆聽川普演說。

儘管川普總統國慶演說活動一度因雨清場，仍有15萬人回到現場聽川普演說。(路透)
儘管川普總統國慶演說活動一度因雨清場，仍有15萬人回到現場聽川普演說。(路透)

美國現任總統通常避免親自出席7月4日國慶活動，偏偏川普不暗牌理出牌，自行成立活動主辦單位「自由250」，取代既有的無黨派機構，並在長達1.5哩的國家廣場大部分區域舉辦「偉哉美國博覽會」(Great American State Fair)，除了摩天輪等娛樂設施，還設立保守派團體和國防承包商攤位，隨著國慶日逼近，參觀人潮絡繹不絕，大排長龍綿延數個街區。

史密森尼學會(Smithsonian)高層迪喬維內(Frank DiGiovine)透露，在國慶日前夕，緊鄰活動現場的史密森尼博物館(Smithsonian Institution)附設的禮品店和餐廳的業績逼近歷史新高。

不過根據路透與益普索(Ipsos)進行的聯合民調顯示，包括四分之三的民主黨支持者和半數共和黨人均認為慶祝美國建國250周年活動過於泛政治化。

精華 FAQ

  • 原定晚間9時45分演說，卻因暴風與閃電威脅導致群眾疏散，煙火秀也被迫順延；直到深夜11時15分左右，川普才重新上台發表演說。

  • 他公開力挺拯救美國法案，主張選民投票時必須出示公民身分證明，並藉此強調美國應維持勝利者國家形象，還順勢批評共產主義。

  • 主辦方自由250在多處地點施放85萬枚煙火，並辦博覽會吸引人潮，但民調顯示多數受訪者認為整體慶祝過於泛政治化，引發爭議。

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