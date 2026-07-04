川普國慶演說因雨延後近2小時 「我們絕不會被嚇倒」

川普總統4日晚間在華府發表國慶演說。(歐新社)

為慶祝美國獨立建國250周年，川普 總統原定於美東時間晚上9時45分左右發表國慶演說，不料受到夏季雷暴氣候影響，川普演說延後至晚間11時多，終於上台發表演說。

川普一上台就說：「晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了。」並強調：「我要感謝所有人，因為他們做得對，他們看到了閃電，我說『沒辦法，即使我們必須在凌晨4時對著一個人講話，我也會在這裡，我們絕不會被嚇倒』。」

這場全國矚目的國慶演說由於天公不作美，足足延後一個多小時，川普稍早前已透過社群平台發文重申：「無論如何我都會到場，今天是周六晚上，讓我們盡情狂歡吧，即使今晚會玩到很晚。」

籌辦國家廣場(National Mall)國慶活動的「自由250」(Freedom 250)表示，原本被警方下令疏散的群眾可以重新進場，報導指出，許多遊客排隊數小時來到現場，不僅要接受嚴格的安檢，還要忍受華氏102度高溫，華府 破紀錄熱浪已經迫使多場遊行與其他慶祝活動取消。

川普演說結束後，將出席一場號稱「世界最大規模煙火表演」，主辦單位在華府周邊、包括林肯紀念堂倒影池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)、波托馬克河(Potomac River)駁船以及西波托馬克公園(West Potomac Park)等十處地點施放85萬枚煙火，持續約40分鐘之久的煙火表演。