川普國慶演說因雨延後近2小時 「我們絕不會被嚇倒」
為慶祝美國獨立建國250周年，川普總統原定於美東時間晚上9時45分左右發表國慶演說，不料受到夏季雷暴氣候影響，川普演說延後至晚間11時多，終於上台發表演說。
川普一上台就說：「晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了。」並強調：「我要感謝所有人，因為他們做得對，他們看到了閃電，我說『沒辦法，即使我們必須在凌晨4時對著一個人講話，我也會在這裡，我們絕不會被嚇倒』。」
這場全國矚目的國慶演說由於天公不作美，足足延後一個多小時，川普稍早前已透過社群平台發文重申：「無論如何我都會到場，今天是周六晚上，讓我們盡情狂歡吧，即使今晚會玩到很晚。」
籌辦國家廣場(National Mall)國慶活動的「自由250」(Freedom 250)表示，原本被警方下令疏散的群眾可以重新進場，報導指出，許多遊客排隊數小時來到現場，不僅要接受嚴格的安檢，還要忍受華氏102度高溫，華府破紀錄熱浪已經迫使多場遊行與其他慶祝活動取消。
川普演說結束後，將出席一場號稱「世界最大規模煙火表演」，主辦單位在華府周邊、包括林肯紀念堂倒影池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)、波托馬克河(Potomac River)駁船以及西波托馬克公園(West Potomac Park)等十處地點施放85萬枚煙火，持續約40分鐘之久的煙火表演。
主要是受到夏季雷暴氣候影響，原定晚間9時45分左右的演說被迫延後，直到晚間11時多川普才上台發表談話，整場活動因此大幅順延。 他一上台便表示『晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了』，並強調即使看到閃電也不會退縮，甚至說凌晨四點對著一人講話也會到場。 原本被警方疏散的群眾後來可重新進場，許多人在高溫與嚴格安檢下排隊數小時；川普演說後還將觀賞持續約40分鐘的超大型煙火表演。
精華 FAQ
主要是受到夏季雷暴氣候影響，原定晚間9時45分左右的演說被迫延後，直到晚間11時多川普才上台發表談話，整場活動因此大幅順延。
他一上台便表示『晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了』，並強調即使看到閃電也不會退縮，甚至說凌晨四點對著一人講話也會到場。
原本被警方疏散的群眾後來可重新進場，許多人在高溫與嚴格安檢下排隊數小時；川普演說後還將觀賞持續約40分鐘的超大型煙火表演。
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