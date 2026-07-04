我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

川普國慶演說因雨延後近2小時 「我們絕不會被嚇倒」

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統4日晚間在華府發表國慶演說。(歐新社)
川普總統4日晚間在華府發表國慶演說。(歐新社)

為慶祝美國獨立建國250周年，川普總統原定於美東時間晚上9時45分左右發表國慶演說，不料受到夏季雷暴氣候影響，川普演說延後至晚間11時多，終於上台發表演說。

川普一上台就說：「晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了。」並強調：「我要感謝所有人，因為他們做得對，他們看到了閃電，我說『沒辦法，即使我們必須在凌晨4時對著一個人講話，我也會在這裡，我們絕不會被嚇倒』。」

這場全國矚目的國慶演說由於天公不作美，足足延後一個多小時，川普稍早前已透過社群平台發文重申：「無論如何我都會到場，今天是周六晚上，讓我們盡情狂歡吧，即使今晚會玩到很晚。」

籌辦國家廣場(National Mall)國慶活動的「自由250」(Freedom 250)表示，原本被警方下令疏散的群眾可以重新進場，報導指出，許多遊客排隊數小時來到現場，不僅要接受嚴格的安檢，還要忍受華氏102度高溫，華府破紀錄熱浪已經迫使多場遊行與其他慶祝活動取消。

川普演說結束後，將出席一場號稱「世界最大規模煙火表演」，主辦單位在華府周邊、包括林肯紀念堂倒影池(Lincoln Memorial Reflecting Pool)、波托馬克河(Potomac River)駁船以及西波托馬克公園(West Potomac Park)等十處地點施放85萬枚煙火，持續約40分鐘之久的煙火表演。

精華 FAQ

  • 主要是受到夏季雷暴氣候影響，原定晚間9時45分左右的演說被迫延後，直到晚間11時多川普才上台發表談話，整場活動因此大幅順延。

  • 他一上台便表示『晚安，美國，如果你覺得這很容易，那就錯了』，並強調即使看到閃電也不會退縮，甚至說凌晨四點對著一人講話也會到場。

  • 原本被警方疏散的群眾後來可重新進場，許多人在高溫與嚴格安檢下排隊數小時；川普演說後還將觀賞持續約40分鐘的超大型煙火表演。

川普 華府

上一則

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

延伸閱讀

250年國慶 時報廣場午夜降大球 川普赴總統山演說

250年國慶 時報廣場午夜降大球 川普赴總統山演說
國慶日高溫上看107℉ 川普放話：演說會很長 證明我什麼都能做到

國慶日高溫上看107℉ 川普放話：演說會很長 證明我什麼都能做到
川普「總統山」演說：美是最卓越國家 能當總統無比榮幸

川普「總統山」演說：美是最卓越國家 能當總統無比榮幸
美250周年國慶活動出狀況 特勤局緊急撤離數千人 原因曝光

美250周年國慶活動出狀況 特勤局緊急撤離數千人 原因曝光

熱門新聞

美國總統川普主張大幅限縮出生公民權適用範圍，希望藉由重新定義第14修正案終結屬地主義公民權。路透

美最高法院維持出生公民權 川普「恭喜」習近平獲勝

2026-06-30 14:41
川普總統在社群媒體發文，分享他與前總統歐巴馬(右)年輕時的對比照。(截自Trump@Truth Social)

川普發自己與歐巴馬年輕對比照 引網友熱議

2026-06-28 10:37
專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）指控1990年代遭到房地產大亨川普性侵。（路透）

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

2026-06-29 10:27
川普總統期待7月4日將在華府國家廣場(National Mall)舉行的建國250周年慶典成為「任何國家都不曾見過的令人難忘生日派對」。（路透）

7月4日慶典人潮恐讓川普失望 白宮內部愈來愈焦慮

2026-07-01 13:02
抗議民眾聚集在最高法院外，等待「川普訴芭芭拉案」言詞辯論庭開庭。(歐新社資料照)

川普取消出生公民權行政命令 遭最高法院推翻

2026-06-30 11:33
美國總統川普1日在燃燒山圓形劇場出席羅斯福總統圖書館開幕儀式，發表談話後離開舞台。(美聯社)

私下拿湯匙指台灣 紐時新書揭川普真心話：何必派美軍為小島開戰

2026-07-01 23:17

超人氣

更多 >
世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析
王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血

王力宏在中國出事 唱一半正面重摔撞地 臉、耳濺血
20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘

20年做到全球頂尖 卻在48小時內失去一切 安徽知名女企業家被刑拘
川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一

川普國慶演說 大談共產主義威脅 比擬九一一
新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用

新生兒獲1000元 川普帳戶7月4日發錢了 年滿18歲可動用