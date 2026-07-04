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風雨無阻發表國慶談話 川普：我們不要共產黨

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

直播／撐過風雨 川普建國250周年演說登場

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川普總統(左)4日晚間在華府演說，並與第一夫人梅蘭妮亞(右)一同亮相。 (路透)
川普總統(左)4日晚間在華府演說，並與第一夫人梅蘭妮亞(右)一同亮相。 (路透)

▲ 影片來源：youtube＠The White House（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

儘管因風雨延後多時，川普總統4日晚間11時許在華盛頓國家廣場（National Mall）發表紀念美國建國250周年的演說。白宮官員與「自由250」 （Freedom 250）主辦單位表示，演說後將施放長達40分鐘的煙火秀。

更新時間：美東4日 11:52

川普在國慶演說中頌揚美國理想，並展示了一面他宣稱是美國最早存在的國旗之一。「這面旗幟可以追溯到 1777 年，上面有著在7月4日宣布獨立的13州的13顆星星和13條條紋。」川普說，這些旗幟「見證了許多歷史」，並回憶起在約克鎮戰役（battle of Yorktown）中「高傲飛揚、贏得勝利的星條旗」。

川普表示：「今天在我們的國家廣場上，我們正在慶祝自由戰勝暴政、自主征服壓迫，以及美國精神從1776年7月4日到2026年7月4日所取得的持久勝利。」

川普還說，「我們國家不想要共產黨」，他稱共產主義不會成功，「我們都是按照全能上帝的形象所創造，共產黨人永遠不會這樣說」。

更新時間：美東4日 11:39

CNN報導，川普在講台上說道：「我想感謝所有人，因為他們做出了正確的決定。他們看到了閃電，而我說，哪怕我們必須在凌晨4時只有一個人的情況下演講，我也一定會站在這裡。我們絕不會被阻撓。」此時台下的群眾隨之歡呼。

由於惡劣天氣而被疏散的民眾，美國特勤局（Secret Service）必須對其重新進行安全檢查，這導致他們在返回現場時遭遇了困難。雖然有些人耐著性子排隊，但也有人決定直接離開。川普表示：「我為某些人感到非常遺憾，他們離開了就無法再回來，但你們是非常特別的人，我們也有一個非常特別的國家。」

儘管川普承認這次的延誤「很不方便」，但他還是給予了正面、積極的詮釋。川普說：「這是一個載入史冊的夜晚。我相信這是非常特別的時刻。這比沒有閃電大作時還要更盛大，雖然現在閃電交加，但也因此更盛大、稍微更不方便了一點，但規模更宏大了。我認為，它以自己獨特的方式呈現出更美麗的一面。」

更新時間：美東4日 11:21

川普總統4日晚間在華府演說。(美聯社)
川普總統4日晚間在華府演說。(美聯社)

原訂晚間9時45分舉行的演說，因演說前數小時，強烈雷暴逼近華府，主辦單位緊急疏散國家廣場的大批民眾。當時川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「暴風雨會為任何場合帶來好運，也會讓活動更刺激！我們會等風雨過去，就算等到凌晨2時，我也不在乎。」

川普說：「無論如何我都會到場，而結果往往都會是好的。周六夜，就讓我們盡情狂歡，就算熬夜也沒關係。」

白宮 川普 華府

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