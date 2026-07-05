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史上最大帆船隊+150架戰機表演 慶美建國250周年

記者唐典偉顏潔恩／紐約報導
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48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

海軍神盾驅逐艦也參加海上巡禮，展示美國強大保衛國家的實力。（路透）
海軍神盾驅逐艦也參加海上巡禮，展示美國強大保衛國家的實力。（路透）

慶祝建國250周年，4日在紐約舉行可能是史上規模最大的高桅帆船和軍艦遊行，以75艘船隻在哈德遜河面上氣勢恢宏的艦隊，結合逾150架戰機的飛行表演，估計沿岸有數十萬民眾觀賞。

「尼米茲號」航母也參與

高桅帆船遊行前，代理海軍部長高雄(Hung Cao)登上美國海軍神盾驅逐艦USS Farragut(DDG-99)，檢閱來自22個國家約30艘停泊於哈德遜河西側的美國及盟國軍艦；這是慶祝美國建國250周年的系列活動重頭戲之一，航空母艦「尼米茲號」(USS Nimitz)也參與。

參與遊行和表演的船隻和飛機，數日前便來到紐約演練，其中包括48艘大型傳統帆船，即「高桅帆船」，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家；這些船隻建造年份和歷史各不相同，但無一例外都是各自國家最引以為榮的船舶。

4日參加慶祝美國建國250周年系列活動的的美國海軍神盾驅逐艦USS Farrag...
4日參加慶祝美國建國250周年系列活動的的美國海軍神盾驅逐艦USS Farragut(DDG-99)號在哈德遜河航行時，民眾歡呼喝采。(記者唐典偉╱攝影)

數十艘各國的高桅帆船行經自由女神像，向美國250周年國慶致賀，極為壯觀。（美聯社...
數十艘各國的高桅帆船行經自由女神像，向美國250周年國慶致賀，極為壯觀。（美聯社）

水手團結齊聚紐約水域

此次活動延續了1976年美國建國200周年、1986年自由女神像百年紀念以及1992年哥倫布發現美洲大陸500周年、2000年千禧年慶典以及2012年美國國歌「星條旗永不落」200周年紀念的傳統，慶典中，來自世界各地的水手也曾以普世團結之名齊聚紐約水域。

參與遊行的高桅帆船長度從161呎到378呎不等，這些船隻於上午9時30分左右至下午2時由美國海岸防衛隊巡邏艦「鷹號」(Eagle)領航，從維拉札諾海峽大橋下穿過，經過自由女神像，沿哈德遜河逆流而上，抵達喬治華盛頓大橋。

4日遊行活動開始時，直升機牽引美國國旗向民眾致敬。(記者唐典偉╱攝影)
4日遊行活動開始時，直升機牽引美國國旗向民眾致敬。(記者唐典偉╱攝影)

藍天使領銜150架飛機

當天在哈德遜河上空也舉行了空中閱兵式，由海軍精英飛行表演隊「藍天使」(Blue Angels)領銜的150多架飛機飛越遊行隊伍上空；有戰機高速飛越時噴灑紅、白、藍三色彩煙，在藍天中勾勒出美國國旗的色彩，引得現場民眾陣陣歡呼。

從密西根州來紐約探望女兒的何女士，聽說4日國慶期間紐約不僅有梅西百貨的盛大煙火秀，當天上午還有國際帆船遊行，十分興奮，於是一大早就與友兒和友人一起開車來到曼哈頓下城的砲台公園占了位。她發現，在那裡早就有人搭好帳篷，架好了各式攝影器材，準備拍到漂亮的照片。看完帆船遊行和飛行表演後，她表示不虛此行，尤其當參與表演的戰機噴出星條旗圖案時，她的心中一種自豪之情油然而生。

48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

紐約4日舉行慶祝美國建國250周年的系列活動，其中重頭戲之一為「國際海軍校閱」(...
紐約4日舉行慶祝美國建國250周年的系列活動，其中重頭戲之一為「國際海軍校閱」(INR250)，美國海軍神盾驅逐艦USS Farragut（DDG-99）號擔任本次校閱旗艦。(記者唐典偉╱攝影)

48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏...
48艘各國大型高桅帆船參與了4日的國慶遊行，它們分別來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國家。(記者唐典偉╱攝影)

印度帆船行經象徵美國自由精神的自由女神像。（美聯社）
印度帆船行經象徵美國自由精神的自由女神像。（美聯社）

精華 FAQ

  • 活動包含哈德遜河上的75艘船隻遊行，以及由藍天使領銜、超過150架飛機參與的空中閱兵，地面與天空同步展演，場面盛大壯觀。

  • 共有48艘大型高桅帆船參與，來自阿根廷、摩納哥、瑞典、烏拉圭等國，船齡與歷史各異，但都被視為各自國家的珍貴代表。

  • 最受矚目的亮點是戰機高速飛越時噴出紅白藍三色彩煙，甚至勾勒出美國國旗意象，讓許多觀眾在自由女神像與哈德遜河畔感到振奮。

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